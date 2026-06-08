Els candidats a liderar Junts a BCN s’examinen
Com a principals reptes de la ciutat, tots quatre apunten a la inseguretat i l’habitatge
Carlota Camps
Els quatre aspirants a liderar Junts a Barcelona estan ja en mode campanya. Una vegada formalitzada la candidatura a les primàries, Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso-Cuevillas tenen fins a l’11 de juny per aconseguir l’aval d’almenys un 20% de la militància. Si superen el tràmit, s’enfrontaran a una votació telemàtica els dies 20 i 21 de juny. EL PERIÓDICO els ha plantejat tres qüestions clau:
¿Per què ha decidit presentar-se a primàries? ¿Quin és el seu projecte?
Jordi Martí Galbis creu que "el conformisme i el càstig que suposa el govern de Collboni, hereu de Colau, per a les classes mitjanes i treballadores exigeixen un canvi urgent". Pilar Calvo respon: "Barcelona ha de ser segura, neta, pròspera, orgullosa de la seva identitat catalana i amb ambició. Si volem que torni a brillar, és l’hora de l’‘adeu, Collboni; hola, Barcelona’".
Segons l’opinió de Glòria Freixa, "Barcelona necessita aire fresc i il·lusió" i critica a Collboni que "fa publicitat quan diu ‘tres anys construint Barcelona’, ¡quan va governar vuit anys amb Colau!". Per la seva banda, Jaume Alonso-Cuevillas destaca: "Percebo una ciutat que està anestesiada i necessita algú que la desperti.
¿Quins són els principals problemes de la ciutat? ¿Quina seria la seva primera decisió com a alcalde?
Martí Galbis, destaca: "Inseguretat, habitatge i arribar a final de mes", i avisa: "La meva primera decisió serà reunir-me amb la Guàrdia Urbana i els Mossos per posar-nos a treballar en els punts negres de la ciutat". Pilar Calvo apunta a "la dificultat per accedir a l’habitatge, la inseguretat i la degradació de l’espai públic", i afegeix una altra preocupació: "La ciutat s’allunya de si mateixa, perd la seva catalanitat i es debiliten els vincles de barri i de pertinença. El meu compromís serà escoltar la ciutat".
Per la seva banda, Glòria Freixa assenyala: "Habitatge, seguretat, civisme, mobilitat i llengua", i promet "incrementar en un 25% el pressupost destinat a habitatge i posar en marxa la campanya "Barcelona, capital de Catalunya". Jaume Alonso-Cuevillas creu que la ciutat s’ha tornat "incòmoda" a causa de "la inseguretat, una mobilitat impossible, un comerç asfixiat, un accés a l’habitatge inabastable i una administració que molesta més del que ajuda", i promet "aturar tot allò que complica la vida quotidiana".
¿Com voldria que fos la seva relació amb la direcció de Junts?
Martí Galbis augura: "La relació amb la direcció serà com ara: d’absoluta col·laboració i màxim respecte envers Puigdemont i Turull. Pilar Calvo creu que "Barcelona ha de tenir una veu forta i influent dins del projecte nacional de Junts, des de la lleialtat i la col·laboració". Glòria Freixa destaca que Junts "és el partit que més defensa l’autonomia municipal dins d’un marc ideològic comú". I Jaume Alonso-Cuevillas avisa: "Amb la direcció vull lleialtat i espero respecte pel criteri propi. Barcelona ha de tenir el seu propi to de veu".
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