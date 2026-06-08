Un guàrdia civil hauria revelat "secrets oficials"
Ana Cabanillas
Un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) sobre el cas de Leire Díez assenyala el capità de la Guàrdia Civil Juan Sánchez Yepes per revelar a la presumpta organització criminal de la lampista del PSOE informació reservada sobre l’estructura del cos policial, especialitzat en la lluita contra la corrupció política i econòmica.
Així consta en l’ofici policial dirigit al jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz, en el qual els uniformats assenyalen que el comandament, imputat en el cas Hidrocarburs per suposadament haver cobrat comissions dels capitostos de la trama, aporta a Leire Díez "informació que incumbeix a l’estructura de la Unitat, dels seus membres o de les funcions de cadascun d’ells, i centra la seva atenció en el cap del Departament d’Investigació Econòmica i Anticorrupció de l’UCO", Antonio Balas.
Els autors de l’informe policial revelen que Sánchez Yepes era conscient que l’estructura de l’UCO "té caràcter de secreta". És el que es dedueix d’una de les gravacions obtingudes pels investigadors a Leire Díez, en la qual l’agent reconeix: "Tot això és secret; estic cometent un delicte de revelació de secrets".
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