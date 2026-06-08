L’Iran dispara míssils contra Israel per primer cop des de l’alto el foc
L’atac de Teheran respon als constants atacs israelians al sud del Líban
Andrea López-Tomàs
Israel va tornar a fer sonar les alarmes per la presència de míssils iranians sobre el seu territori. A punt de complir-se els dos mesos de treva, Teheran va reprendre els atacs en aparent represàlia pel bombardeig israelià d’ahir sobre els barris del sud de Beirut, la capital libanesa. Les defenses israelianes van aconseguir fer caure els primers projectils.
En un comunicat difós per l’agència Tasnim, la Guàrdia Revolucionària Islàmica (IRGC) va assegurar haver disparat míssils balístics contra la base aèria de Ramat David, situada a uns 20 quilòmetres de la ciutat de Haifa, al nord d’Israel. Segons l’organització, aquesta instal·lació militar era la "font de les agressions" israelianes dirigides contra el sud del Líban i els suburbis meridionals de Beirut.
"A cops contundents"
Així mateix, el comandant de la IRGC, Hazrat Khatam al-Anbiya, va assegurar que, si Tel-Aviv continua atacant aquesta regió o si respon als atacs de l’Iran, "s’enfrontarà a cops contundents". A més, va amenaçar amb "atacs devastadors contra el règim i els seus partidaris". La Guàrdia Revolucionària va assegurar que l’acord d’alto el foc estava condicionat al final del conflicte a tots els fronts i va responsabilitzar els Estats Units i Israel de no complir la seva part.
L’atac israelià va passar sis dies després que el president nord-americà Donald Trump obligués Netanyahu a abstenir-se d’atacar la capital libanesa. "L’Exèrcit va atacar el quarter general terrorista en resposta als trets de Hezbol·là contra territori israelià", va anunciar el mandatari israelià en un comunicat conjunt amb el ministre de Defensa, Israel Katz.
Les bombes van caure a dos apartaments en un edifici i els va arrasar per complet. L’emissora pública israeliana Kan va assegurar que l’objectiu de l’atac als suburbis del sud era una "seu de Hezbol·là involucrada en la planificació d’un atac contra zones d’Israel" sense aportar-ne proves. Aquest mitjà va afirmar que Tel-Aviv va informar Washington amb temps del seu atac als suburbis.
El president dels Estats Units, Donald Trump, va intentar rebaixar la tensió i va instar l’Iran a reprendre les negociacions. "Sens dubte, això no ajudarà les converses", va manifestar en una entrevista concedida a la cadena Fox News. "El meu missatge per a l’Iran és: ja han llançat els seus míssils, ja n’hi ha prou. Tornin a la taula i arribin a un acord". A més, Trump va assegurar que no estava content amb els atacs israelians contra Beirut.
En espera d’una reacció oficial del Govern israelià després dels últims atacs, el primer a pronunciar-se era el ministre de Seguretat Nacional, l’ultradretà Itamar Ben Gvir. "¡Aquesta nit Teheran ha de cremar!", va escriure en la xarxa X pocs minuts després que l’Exèrcit israelià informés del llançament de míssils des de l’Iran contra territori israelià.
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