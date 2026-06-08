Un membre de la trama de Zapatero s’escrivia amb Delcy
La UDEF localitza whatsaps de l’advocat Miguel P. J., implicat en la causa, amb la presidenta de Veneçuela
Tono Calleja Flórez
El Grup 22 de la Brigada de Blanqueig de la UDEF va descobrir, al fer els primers registres dels habitatges dels implicats en la presumpta trama de l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero, que un dels integrants de l’organització criminal mantenia un xat de WhatsApp amb l’ara presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, segons consta en un escrit de la fiscal Elena Lorente, al qual ha tingut accés aquesta redacció.
A l’acta de l’entrada i registre de l’habitatge de l’advocat Miguel P. J. s’especifica que les converses de missatgeria amb interès per a la causa eren, entre d’altres, les de "Danilo-España", "Felipe Baca", "Armando Capriles" i "Delcy Rodríguez".
Les fonts consultades confirmen que el lletrat madrileny, que també disposa de la nacionalitat de la República Dominicana, va conèixer el 2013 l’ara presidenta encarregada de Veneçuela Delcy Rodríguez. Ho va fer en un viatge que va realitzar a París, en el qual "un amic" li va presentar la llavors ministra de Comunicació i Informació, que poc després seria nomenada cancellera o ministra de Relacions Exteriors per Nicolás Maduro.
Aquestes fonts expliquen que l’advocat i la política veneçolana han mantingut des del 2013 el contacte, tot i que els seus intercanvis de missatges eren gairebé protocol·laris i en dates assenyalades. En les converses descobertes figura una conversa entre aquest advocat i el que era màxim accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, en la qual el lletrat li pregunta si tenia "accés al consolat d’Espanya a Caracas, per fer un poder allà". Davant de la negativa de Reyes, l’advocat respon: "Si no, li diem a Julio Martínez. ZP".
Societats dubtoses
Per a la fiscal Lorente, l’advocat Miguel P. J. era l’encarregat de "constituir societats i d’ostentar càrrecs socials en algunes d’aquestes", bé sigui com a soci o com a administrador. També hauria participat en activitats d’"entrega d’efectiu del financer peruà Luis Felipe Baca, imputat en la causa". Aquest lletrat també rebia instruccions de l’empresari veneçolà Danilo Díaz Granados, que va abonar fons a Martínez, que segons el jutge José Luis Calama era el lloctinent de Zapatero.
Així mateix, l’advocat Miguel P. J. hauria portat el gener del 2021 "quantitats de diners al mateix Rodolfo Reyes (20.000 euros), a la nòvia del ministre José Luis Ábalos, Jésica Rodríguez (2.000 euros) i a una altra dona, no identificada de moment, anomenada Alejandra (3.000 euros).
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