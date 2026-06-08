Moreno i Abascal obren a Madrid la negociació del Govern andalús
El líder del PP d’Andalusia i el de Vox van parlar durant mitja hora a la recepció que els Reis van oferir al Papa al Palau Reial
Isabel Morillo
Va ser en vista de tothom, en una trobada que l’equip de Juanma Moreno confirma sense donar detalls del que van parlar. La visita del Papa Lleó XIV a Madrid va motivar la trobada. El líder del PP andalús es va trobar amb Santiago Abascal, president de Vox, a la recepció que es va oferir dissabte al Palau Reial. Es van saludar, van parlar en vista de tothom i van mantenir una xerrada que es va estendre durant una mitja hora. ¿De què van parlar? No ho confirma ningú però apunten, a l’equip de Moreno, que "és evident".
L’apagada informativa fins ara és total. Els últims dies s’ha ordenat el silenci, cosa que fa entreveure que ja negocien, tot i que no sàpiga ningú en quins termes i no hi hagi cap transparència sobre aquestes converses. Andalusia obre aquesta setmana una etapa clau per negociar la investidura del president de la Junta. El desglaç ha començat després de setmanes de distància i fredor des que el 17 de maig es van celebrar les eleccions andaluses. El PP va perdre la majoria absoluta i es va quedar en 53 diputats, dos de poder governar sense suports. Vox va pujar un escó, es va quedar en 15, però ara té la clau del Govern i ha passat de ser una força irrellevant a la Cambra andalusa a ser decisiva.
Moreno ha deixat clar que no vol un govern en coalició ni cedir cap conselleria a Vox i per a això al·lega que són molt superiors en escons al Parlament andalús. El PP ha mirat de refredar les negociacions i ha mantingut diverses setmanes sense trucar a Vox. Fins al punt que els dirigents de la formació d’Abascal a Andalusia han exigit en diversos moments una trucada i han recordat que ells seran decisius si Moreno vol ser investit president.
La trobada de Madrid deixa clar que la negociació ja està en marxa. Queda poc marge. L’11 de juny es constitueix el Parlament i s’haurà de decidir la Mesa de la Cambra. El PP pot cedir algunes butaques a Vox, des de la presidència fins a la vicepresidència, a canvi que Abascal no exigeixi entrar al Govern.
Conselleries
A Vox remeten a l’acord que van signar el gener del 2019 a Andalusia, la primera experiència de l’extrema dreta espanyola per facilitar governs: 37 punts, que avui queden curts als d’Abascal. A Vox avisen que no s’ha de donar per fet que no entrin al Govern andalús. A Extremadura tenen una vicepresidència i dues conselleries. A l’Aragó, tres conselleries, una amb rang de vicepresidència. En tots dos governs controlen àrees com agricultura, ramaderia i medi ambient, a més de família i serveis socials.
L’últim a tancar un acord amb Vox ha sigut Alfonso Fernández Mañueco a Castella i Lleó, també amb la cessió d’una vicepresidència i tres conselleries. Manuel Gavira, responsable de Vox a Andalusia, ha recomanat a Moreno que truqui als seus companys del PP per entendre què volen en la negociació.
Els documents del PP i Vox ja firmats són molt similars, pràcticament de talla i enganxa en molts capítols. Rebaixes d’impostos, sanitat, educació o família i natalitat no comportaran cap problema. La part difícil serà immigració, amb dos assumptes centrals: els menors no acompanyats i el concepte de prioritat nacional, que Moreno va titllar d’"il·legal" i d’"eslògan electoralista". Fins ara s’ha negat a transigir amb aquest principi en què Vox s’enroca.
A partir d’aquest dilluns comença el compte enrere. Quinze dies després de l’obertura del Parlament, el president de la Cambra haurà de proposar un candidat a presidir la Junta. Des d’aquell moment no hi ha terminis per votar la candidatura. Es pot demorar fins que arribin a un acord. El juliol és hàbil al Parlament i l’agost pot declarar-se també habilitat per celebrar un ple d’investidura si així ho decideix la Diputació Permanent.
Primer cal majoria absoluta i en segona ronda, més sís que nos. A partir d’aquí és quan de veritat comença a comptar el rellotge cap a una repetició d’eleccions. Des que es voti per primera vegada quedaran dos mesos abans que la Cambra no es dissolgui automàticament per anar de nou a les urnes. Tant el PP com Vox creuen que això no passarà i que seran capaços d’arribar a un acord a Andalusia.
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