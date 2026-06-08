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El Mundial de Trump

El Mundial de Trump

El Mundial de Trump / Europa Press/Contacto/Samuel Cor / Europa Press

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Rafael Vilasanjuan

Quan falta menys d’una setmana perquè comenci l’esdeveniment esportiu més vist al món, seria un bon moment per anunciar la pau amb l’Iran, però ara per ara els dubtes sobre un mundial en un país que deté i que expulsa ciutadans creixen.

El Govern ha desplegat a les diferents seus de la competició la policia d’immigració i de fronteres els soldats de MAGA, l’ICE, de manera que no és pas estrany que més d’un centenar d’organitzacions socials americanes alertin sobre el que pot passar als qui visitin el país. Els estadis estaran vigilats i es poden convertir en zones de caça. Els visitants poden ser rebutjats i expulsats sense explicació.

Si no són blancs i occidentals, el risc de rebuig serà molt més elevat i fins i tot a aquests l’Estat ha conferit a la policia de fronteres la capacitat de revisar tots els seus missatges a les xarxes socials, els mòbils i ordinadors.

Mentre esperem el relleu dels Messi i Ronaldo pels Haaland, Lamine o Mbappé, no descartem que Donald Trump vulgui convertir-se en l’estrella de l’esdeveniment. Ja hi ha contribuït la FIFA i el seu president, Gianni Infantino, convertit en un escolà més de l’autòcrata americà per al qual es va inventar un premi de la pau, en un intent estúpid d’emular el premi Nobel esquiu, que Trump pretenia, i que només el va animar a atacar primer Veneçuela, després l’Iran i ara a punt d’allotjar el mundial amenaça Cuba i anuncia la possible retirada de les seves tropes de pau a Bòsnia Hercegovina.

Més que futbol

Que el mundial es jugui a països sense garanties democràtiques no és pas estrany. La FIFA ja va portar aquest esdeveniment a la Itàlia de Mussolini, l’Argentina de la junta militar, la Rússia de Putin o els Emirats, entre altres països. Passa que tenim els EUA com el referent d’una democràcia que ara surt a l’abisme amb un president amb la seva popularitat per terra. El mundial també pot ser el primer gest seriós que li vagi en contra.

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En qualsevol cas, hi haurà alguna cosa més que futbol.

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