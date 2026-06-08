Lleó XIV al Congrés
Nogueras evita el castellà a Madrid i li agraeix en anglès al Papa que parli en català a Barcelona
El Papa a Espanya, en directe | Última hora de Lleó XIV a Madrid
El Papa sí que parlarà en català en la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família
Miguel Ángel Rodríguez
En un hemicicle a vessar, amb diputats i senadors asseguts junts a la Cambra baixa, l’arribada del papa Lleó XIV al Congrés s’ha viscut a través de dues pantalles, les habituals que enfoquen l’orador que és a la tribuna. Els parlamentaris han anat seguint l’arribada del Papa, la salutació als presidents del Congrés i del Senat, Francina Armengol i Pedro Rollán, i la seva entrada al palau. Ha sigut just en aquell moment, quan el Pontífex ha començat a estrènyer la mà dels diferents portaveus parlamentaris quan ha esclatat un enrenou a l’interior de l’hemicicle: Míriam Nogueras, de Junts, retenien el Papa, aferrant la mà, mentre li deia alguna cosa. La salutació s’ha prolongat diversos segons i el murmuri a la Cambra baixa ha anat pujant de volum. ¿Què li estava dient?
No han passat més d’uns quants minuts quan fonts postconvergents han revelat la petita xerrada que Nogueras ha mantingut amb Lleó XIV. La portaveu postconvergent, parlant en anglès per evitar el castellà, malgrat que el Papa el parla perfectament –com va demostrar amb el seu discurs íntegre a la Cambra en aquest idioma–, li ha agraït que hagi de parlar en català en la visita a Catalunya: «His Holiness, like Gaudí, I am Catalan. Speaking the language of the land that welcomes you is a wonderful act of love and respect« (Su Santidad, como Gaudí, soy catalana. Parlar la llengua de la terra que t’acull és un meravellós acte d’amor i respecte).
«I hope you enjoy your visit to Catalonia, my nation (Espero que disfrutis de la teva visita a Catalunya, la meva terra)», va reblar la dirigent de la formació que lidera Carles Puigdemont, en la seva conversa amb el Papa, la resposta del qual es desconeix. Minuts després, ha sigut el torn del portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol, que en el seu cas ha optat per utilitzar l’ italià per agrair-li el mateix: «Santità, menja Antoni Gaudí i Pau Casals, sono catalano. Parlaré la lingua della terra che vi accoglie è un bellissimo atto di rispetto i amore" (Santitat, igual com Antoni Gaudí i Pau Casals, soc català. Parlar la llengua de la terra que l’acull és un bonic gest de respecte i amor).
De moment, es preveu que el papa León XIV inclogui el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, segons han confirmat a EL PERIÓDICO fonts eclesials, i també en la missa a la Sagrada Família de Barcelona pel centenari de la mort d’Antoni Gaudí.
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