Trobada privada a la Nunciatura
Sánchez i el Papa aprofundeixen en migració i cooperació durant la seva reunió prèvia al discurs del Congrés
El president del Govern ha regalat al papa Lleó XIV un bonsai d’olivera espanyola per recalcar un missatge «universal de pau, diàleg i entesa» compartit entre l’Executiu i el Vaticà
A la Moncloa emmarquen la reunió en una seqüència de converses, iniciades ja amb trucades des de l’any passat, i que en aquesta ocasió tindria un caràcter especial i protocol·lari per la visita del Pontífex
Iván Gil
El president del Govern, Pedro Sánchez, i el papa Lleó XIV han tingut ocasió d’endinsar-se en qüestions que l’Executiu ha posat al centre de la seva agenda, com la migració i la cooperació internacional. Ho han fet durant una reunió privada a la seu de la Nunciatura Apostòlica de Madrid prèvia al discurs del pontífex al Congrés, on el cap de l’Executiu també serà present juntament amb la resta de ministres del Govern gairebé en ple, només a excepció d’Óscar Puente, de viatge a Luxemburg.
Sánchez ha arribat a la seu de la Nunciatura minuts abans de les 9.30 hores entre algunes esbroncades dels congregats alsvoltants. La trobada ha sigut breu, de tot just mitja hora. El president del Govern ha regalat al papa León XIV un bonsai d’olivera espanyol, de 13 anys d’edat.
Es tracta d’una espècie, segons traslladen fonts de la Moncloa «que fa segles que està arrelada en la història, la cultura i l’economia d’Espanya i que representa l’equilibri perfecte entre la tradició i la innovació, entre el respecte per les arrels històriques i l’adopció de l’avantguarda tecnològica». S’ha volgut recalcar així un missatge «universal de pau, diàleg i entesa, uns valors compartits per Espanya i el Vaticà».
El president del Govern ja va ser rebut en audiència al Vaticà fa menys de dues setmanes, en el marc de la preparació d’aquest viatge, mostrant sintonia en missatges relacionats amb la immigració o el multilateralisme i la regulació dels gegants tecnològics. Assumptes sobre els quals el cap de l’Executiu tenia previst incidir durant aquesta breu trobada, amb el focus posat també en la cooperació internacional o l’agenda social.
A la Moncloa inscriuen aquesta trobada en una mena de continuació d’una conversa. Una seqüència de converses, puntualitzen, que s’iniciarien des de l’any passat a través de trucades i que en aquesta ocasió s’acompanyaria a més del caràcter protocol·lari per la seva visita a Espanya. Una cosa que, apunten les mateixes fonts, ho faria més especial.
«Espanya continuarà apostant pel diàleg»
Després de la trobada, el president del Govern ha ratificat que «compartim el compromís de defensar el valor de les migracions i els drets de totes les persones». En aquesta línia, ha avançat a través de la xarxa sòcia X que «Espanya continuarà apostant pel diàleg, el multilateralisme i l’entesa entre els pobles» i qualificat la seva intervenció davant les Corts Generals d’«històrica».
En un context de setge judicial al PSOE i al seu entorn, Sánchez ha apostat el protagonisme de la seva agenda durant aquests dies en el viatge del Papa a Espanya. A més dels actes previstos aquest dilluns a Madrid, el president del Govern s’ha afegit durant els últims dies als altres dos desplaçaments a Barcelona i les Canàries del Lleó XIV. A Barcelona, participarà en la missa que se celebrarà a la Sagrada Família i a Gran Canària acompanyarà el Papa en la trobada amb persones migrants, treballadors i voluntaris que els atenen al moll del port d’Arguineguín.
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