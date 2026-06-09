Nova jornada de protestes
ERC i Comuns eviten que Illa comparegui al Parlament per les vagues dels professors
Els postconvergents acusen els socis del Govern de «tapar les vergonyes» al president: «Són el seu escut»
Vaga de professors a Catalunya, avui en directe | Última hora de la mobilització dels docents a Barcelona, carrers tallats i afectacions al trànsit
Carlota Camps
El president de la Generalitat, Salvador Illa, no compareixerà la setmana que ve per abordar davant el ple el conflicte amb els docents. Així ho ha decidit la junta de portaveus celebrada aquest dimarts al matí amb els vots del PSC, ERC i els Comuns. La petició havia sigut registrada per Junts fa setmanes, però els postconvergents han instat a recuperar la reclamació després del rebuig de la plantilla al preacord assolit entre el Govern i la USTEC.
Davant d’aquest el rebuig, que ha coincidit amb una nova jornada de protestes dels mestres, el portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat republicans i Comuns de «tapar les vergonyes a l’executiu». Segons Vergés, les dues formacions es dediquen a «encobrir» i actuar «com a escut» del president. Aquesta no és la primera petició de compareixença que es tomba o queda en stand by, la setmana passada va passar una cosa similar amb la petició que comparegui pels casos de corrupció al voltant del PSOE.
Així s’ha expressat el dirigent postconvergent durant una roda de premsa a la Cambra catalana, que ha titllat d’«insostenible» la crisi educativa actual i ha reclamat reprendre la negociació, no només amb el col·lectiu, sinó també amb les famílies i altres actors implicats. De fet, després de l’aprovació d’una moció de Junts la setmana passada que demanava un «acord de país» per a l’educació, Vergés ha anunciat que han demanat ja per carta les primeres trobades. També ha tornat a reclamar la dimissió de la consellera Esther Niubó.
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