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França admet "errors molt greus" per l’assassinat d’una nena d’11 anys
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Leticia Fuentes
París
El ministre de Justícia de França, Gérald Darmanin, va reconèixer ahir "errors extremadament greus" i una "disfunció" del sistema en la mort de Lyhanna, una menor d’11 anys assassinada presumptament per un home que comptava amb diverses denúncies per pederàstia, però que mai va ser detingut ni interrogat per això.
El cas de la petita ha generat una onada d’indignació, i ha obligat la classe política a moure fitxa després d’una cadena d’errors judicials que suposadament van conduir a la mort de la nena. Darmanin va dir que es durà a terme una revisió amb "prioritat absoluta" de 70.000 denúncies de casos de violència i agressió sexual a menors.
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