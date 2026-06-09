A la plaça Sant Jaume
La Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona hissen una bandera del Vaticà a la façana per la visita de Lleó XIV
Sara González
Barcelona ja s’ha aixecat preparada per rebre el papa Lleó XIV. Fins i tot el Palau de la Generalitat i l’Ajuntament de la capital catalana han hissat una bandera vaticana a la façana per donar-li la benvinguda, tenint en compte, a més, que el Pontífex s’allotja a pocs metres dels dos edificis, al Palau Episcopal, seu de l’arquebisbat de Barcelona.
En el cas de la Generalitat, la bandera s’ha col·locat just al mig del balcó principal i per sobre del tapís amb l’escut de la institució. I en el cas del consistori, s’ha fet el mateix també el balcó i sobre l’escut de la ciutat. No està previst, això sí, que el Papa visiti cap dels dos edificis.
El primer acte de Lleó XIV a Barcelona serà una pregària a la catedral. I just després, a primera hora de la tarda, mantindrà una audiència privada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ja ha fet públics els tres regals que farà al Pontífex: una reproducció de les ‘Homilies d’Organyà’ (considerades el document literari més antic escrit en català), una reproducció de la nina articulada d’ivori de la necròpolis paleocristiana de Tàrraco, que simbolitza els orígens del cristianisme a Catalunya; i una còpia de l’acta de col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família.
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