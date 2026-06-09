Jornada de mobilitzacions
Illa garanteix que el curs escolar arrencarà amb normalitat davant la possibilitat de noves vagues de professors
VÍDEO | Illa, sobre la visita del Papa: «És una veu que sintonitza amb les preocupacions de la societat catalana»
El papa Lleó XIV arriba a Barcelona entre l’expectació per la visita i el temor per les restriccions en la mobilitat
Júlia Regué
El president de la Generalitat, Salvador Illa, està convençut que podrà encarrilar les demandes dels professors i que la situació de tensió a les aules, que aquest dimarts es trasllada als carrers amb una nova vaga, s’apaivagarà abans de l’inici de curs al setembre. Coincidint amb la visita del papa León XIV a Catalunya, els docents han convocat una nova jornada de vaga que dona continuïtat a les mobilitzacions després que votessin en contra de l’acord assolit entre el Govern i l’USTEC, que ampliava els recursos ja previstos en un pacte previ amb sindicats minoritaris del sector —CCOO i UGT— que va irritar la comunitat educativa. Illa ha mostrat el seu respecte al dret de vaga, però ha demanat alhora que es garanteixi que la visita del pontífex «transcorra amb la normalitat més gran».
«Per descomptat que tindrem inici de curs, i esperem que les coses puguin encarrilar-se en la millor de les direccions», ha afirmat en declaracions a TV-3. El cap del Govern ha insistit que vol acordar amb els sindicats la posada en marxa dels acords i preacords que va firmar perquè la seva proposta, malgrat que va ser rebutjada pels professors, «és molt rellevant, amb molts recursos». «Nosaltres seguim amb la mà estesa i amb la voluntat de desplegar un acord històric per millorar l’educació», ha recalcat.
El president ha volgut mostrar també el seu «respecte» a tots els docents i a la seva tasca, i la seva «comprensió davant els canvis que hi ha hagut en educació». «És una prioritat del Govern», ha conclòs.
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