Conflicte al Pròxim Orient
Israel escala els seus atacs contra Tiro, la principal ciutat costanera del sud del Líban, i danya ruïnes mil·lenàries
Per primera vegada des que va començar el conflicte, l’Exèrcit israelià ordena el desplaçament forçat de tota la ciutat, inclòs l’enclavament cristià que fins ara havia estat exclòs de la violència
Andrea López-Tomàs
Tiro, la principal ciutat costanera del sud del Líban, torna a ser objectiu dels atacs israelians, i aquesta vegada no hi ha distinció. Per primera vegada des que va començar el conflicte, l’Exèrcit israelià ha ordenat el desplaçament forçat de tota la ciutat, inclòs l’enclavament cristià que fins ara havia estat exclòs de la violència. En aquesta zona de la localitat mil·lenària, es troben les restes de l’antiga ciutat, reconegudes per la UNESCO i que expliquen com Tiro va ser un important centre comercial fenici, grec, romà i bizantí. A banda de les víctimes mortals i la destrucció de barris densament poblats, els bombardejos han provocat la caiguda de runa al complex històric a la vora del Mediterrani.
Abans de publicar l’ordre de desallotjament forçat de Tiro, l’Exèrcit israelià ha bombardejat la ciutat. En un barri d’habitatges populars s’han concentrat la majoria dels atacs contra edificis residencials. Almenys cinc persones han mort i 34 han resultat ferides, mentre els rescatistes continuen les tasques de cerca entre les ruïnes dels edificis afectats. El caos ha tornat a prendre la ciutat costanera després dels bombardejos i l’ordre de desallotjament que incloïa per primera vegada el barri cristià de Tiro. La seva exclusió de les ordres prèvies havia fet que aquesta zona es convertís en un refugi per a les persones desplaçades que fugien d’altres parts de la ciutat i de la regió circumdant.
Protegits pel dret internacional
Aquest dilluns el ministre de Cultura, Hasán Salamé, ha confirmat a AFP que el bombardeig israelià de Tiro ha danyat el seu jaciment arqueològic. Aquestes ruïnes, originàries del tercer mil·lenni aC, abasten una extensa àrea que condueix a un antic port submergit, i inclouen àmplies termes romanes públiques del segle II o III dC i una arena rectangular del segle IV amb capacitat per a fins a 2.000 espectadors. El director regional de jaciments arqueològics del sud del Líban del Ministeri de Cultura, Ali Badawi, ha lamentat que el bombardeig d’aquest dijous ha provocat «el dany més gran que el jaciment ha patit durant aquesta guerra». Els atacs propers i un impacte directe han danyat artefactes arqueològics, com columnes, capitells i mosaics.
La setmana passada l’Exèrcit israelià va prendre el castell medieval de Beaufort, també reconegut per la UNESCO. Igual que les ruïnes de Tiro, tots dos jaciments arqueològics estan protegits per la Convenció de la Haia de 1954 per a la propietat cultural durant els conflictes armats i pels distintius de l’«Escut Blau» de la UNESCO, que atorguen a aquests llocs una protecció jurídica més gran. A més de posar en risc monuments que expliquen diverses civilitzacions, la violència israeliana ha arrasat àmplies zones del sud i l’est del Líban, i dels suburbis del sud de Beirut. Almenys 3.637 persones han mort i 11.188 més han resultat ferides des del reinici de les hostilitats el passat 2 de març al Líban.
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