Cas Zapatero
El jutge es blinda davant possibles nul·litats en el cas contra Zapatero: demana als EUA permís per utilitzar el mòbil amb els missatges clau
«Sí bro. El nostre pana Zapatero darrere»
, va respondre Rodolfo Reyes a un altre responsable després d’una reunió a Transports sobre el rescat
Cristina Gallardo
El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama va sol·licitar divendres passat a les autoritats judicials dels EUA «autorització per a la utilització com a mitjà de prova en el procés penal espanyol de l’extracció telefònica del dispositiu mòbil pertanyent a Rodolfo Reyes Rojas», un exdirectiu de Plus Ultra al qual l’exfiscal general de Veneçuela va vincular a negocis irregulars del deposat president Nicolás Maduro, ja que aquest dispositiu conté missatges clau en la investigació oberta contra l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d’influències i blanqueig de capitals relacionat amb el rescat d’Air Europa.
En la seva resolució, a la qual ha tingut accés El PERIÓDICO, el magistrat demana expressament "cooperació jurídica internacional a les autoritats dels Estats Units, interestant l’autorització per a la utilització com a mitjà de prova en el procés penal espanyol», del contingut del telèfon, cosa que sembla avançar qualsevol moviment que pugui realitzar la defensa de l’expresident socialista amb l’objectiu d’anul·lar aquesta prova.
Com ja assenyalava en la seva interlocutòria d’entrada i registre del despatx de Rodríguez Zapatero i va informar aquest diari, el contingut del mòbil de Reyes Rojas va ser posat a disposició de Brigada Central de Blanqueig de Capitals i Anticorrupció per l ’agència dels Estats Units Homeland Security Investigations (HSI) mitjançant ofici amb data del 18 de març passat. «Per a l’efectivitat del que s’ha acordat líbres comissió rogatòria, que serà remesa a través de la Sotsdirecció de Cooperació Jurídica Internacional, i tramitada amb la col·laboració d’Eurojust» afegeix la resolució.
Un dels missatges reflecteix, per exemple, el que li va explicar un altre responsable de Plus Ultra Raif El Argie, Reyes Rojas després de mantenir una trobada amb el llavors secretari d’Estat Pedro Saura. «Acabem d’acabar la reunió amb Pedro Saura i el seu cap de gabinet, Francisco Ferrer. Reunió agradable, distesa. Lògicament, es notava que ens han rebut per «altes» recomanacions [...] Transports no decideix les companyies que es poden acollir a l’ajuda, la SEPI crearà un consell econòmic per valorar i decidir, les sol·licituds. El paper del ministeri, serà únicament, «parlar» bé de la companyia, que en el nostre cas el tenim assegurat. Abraçada. Roberto&Julio». Reyes va respondre: «Si bro. La nostra pana Zapatero darrere».
Per portar-los a judici
L’HS és la principal agència federal d’investigació encarregada dels delictes transfronterers que amenacen la seguretat del país nord-americà. Calama agrega en la seva resolució sobre les dades aportades per aquesta agència aquest material «ha sigut utilitzat fins ara com a element d’investigació, si bé, atesa la seva rellevància per a l’esclariment dels fets investigats, resulta necessari determinar les condicions de la seva eventual incorporació al procés per poder ser utilitzat, en el seu cas, en el plenari, com a mitjà de prova amb plens efectes processals».
Afegeix que la cooperacio judicial ha permès a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional accedir a informació rellevant sobre una investigació transnacional iniciada el 2018 contra una xarxa d’empresaris veneçolans i persones políticament exposades dedicada al blanqueig de capitals, corrupció i ocultació d’actius «mitjançant estructures financeres sofisticades, empreses pantalla, fideïcomissos i operacions internacionals que inclouen desfalc de fons públics, frau, suborns i adquisició de béns en múltiples jurisdiccions, en coordinació amb oficines d’HS a Nova York, Tampa, Miami i Boston i amb autoritats de França, Suïssa, Espanya, Andorra i Portugal».
Es tractava d’«identificar i desarticular xarxes que faciliten la circulació global de fons il·lícits i afavorir la recuperació d’actius», segons Calama, que afegeix que una de les línies d’investigació és la que afecta Rodolfo Reyes Rojas.
Aportats cinc anys després
Aquest exdirectiu està investigat per blanqueig i evasió de sancions mitjançant companyies com Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp i Dinosaur Bank, respecte del qual HSI va obtenir el 2021 una extracció telefònica que, tot i que inicialment orientada a contraban, va revelar comunicacions amb instruccions per moure fons il·lícits, gestionar préstecs de rescat i coordinar pagaments il·legals, constituint material probatori que l’agència nord-americana considera que pogués tenir rellevància per a la investigació espanyola relativa a Plus Ultra Son aquestes dades les que van ser posades a disposició de les autoritats espanyoles el març passat, cinc anys després.
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