TRIBUNALS
Un jutge imputa el vicepresident de la SEPI pel pagament a Air Europa
Cristina Gallardo
El jutge d’Instrucció número 49 de Madrid José María Escribano ha admès a tràmit una querella presentada pel Partit Popular i Vox el mes de maig passat pel rescat d’Air Europa i ha citat en qualitat d’investigat el vicepresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials, Bartolomé Lora, el 3 de juliol, segons la resolució a què ha tingut accés El Periódico.
De moment, el jutge considera que "els fets que resulten de les anteriors actuacions presenten característiques que fan presumir la possible existència d’un delicte de prevaricació administrativa" la instrucció del qual correspon a aquest òrgan judicial. A més de cridar a declarar Lora, sol·licita documentació al Consell Gestor del Fons de Suport a la Solvència d’Empreses Estratègiques i a la mateixa SEPI.
Escribano acorda, així mateix, requerir la SEPI perquè identifiqui el secretari del consell gestor, els vocals amb veu i vot en les sessions del consell gestor, els convidats a les sessions del consell gestor sobre el rescat d’Air Europa, els tècnics instructors de l’expedient i l’autor de l’Advocacia de l’Estat que va donar llum verda al préstec, "tot això a fi de ser citats en la manera que correspongui" després de la declaració de Lora.
De la mateixa manera, el magistrat reclama l’expedient íntegre relatiu al préstec, les actes íntegres, esborranys, annexos i documentació distribuïda als vocals i la presidència en les reunions en les quals es va tractar l’expedient, els llistats dels assistents a les reunions, la consulta formulada dels antecedents remesos i l’informe complet emès, "especialment sobre deutes o impediments i la seva interpretació".
També els informes de fiscalització o control sobre l’operació, les observacions, objeccions, recomanacions i respostes de SEPI i el consell gestor sobre això, a més de correus electrònics, notes internes, minutes, informes executius i comunicacions amb gabinets ministerials relatius a l’expedient entre l’1 de desembre del 2019 i el 31 de desembre del 2020.
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