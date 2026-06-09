El jutge Pedraz cita Narbona i imputa l’advocada de Koldo
El magistrat de l’Audiència Nacional també pregunta a la Fiscalia General per reunions amb la trama de presumpta corrupció
Cristina Gallardo
El jutge Santiago Pedraz, que instrueix el cas Leire a l’Audiència Nacional, ha atès algunes de les peticions que li va realitzar la setmana passada la Fiscalia Anticorrupció i ha citat a declarar el 10 de juliol la presidenta del PSOE i diputada per Madrid, Cristina Narbona, com a testimoni en la causa, després de conèixer-se els missatges que la dirigent socialista va intercanviar amb Leire Díez, imputada en la trama, que indiquen que coneixeria les maniobres de la trama per desactivar procediments judicials que afectaven el Govern. Cita igualment una vintena de persones com a testimonis entre el pròxim 26 de juny i el 13 de juliol.
Un informe de l’UCO s’atura en una sèrie de missatges entre Cristina Narbona i Leire Díez, el 24 d’abril del 2024, el mateix dia en què Pedro Sánchez va publicar la seva carta a la ciutadania i va començar un període de cinc dies de reflexió després de la primera imputació de la seva dona, Begoña Gómez.
En aquests missatges, Díez li va parlar a Narbona de "reconduir" els atacs al president, donar "ajuda qualificada" i capgirar l’assumpte "com un mitjó". A això, Narbona es donava per assabentada de l’assumpte i assenyalava: "L’hi havies explicat a Santos l’altre dia".
Diners i regals
La Fiscalia també demanava a Pedraz que cridés a declarar com a imputada l’advocada de l’exassessor ministerial Koldo García, Leticia de la Hoz, i el jutge hi accedeix igualment i la cita el 14 de juliol, per suposadament haver ofert diners i donacions amb un valor de fins a 250.000 euros a l’empresària Carmen Pano –que va manifestar al Tribunal Suprem haver entregat 90.000 euros a la seu de Ferraz– a canvi de canviar la seva declaració i perjudicar el comissionista Víctor d’Aldama.
La bateria de diligències esquitxa fins i tot la Fiscalia General, al sol·licitar el magistrat informació sobre les reunions que s’haguessin pogut produir a l’esmentada seu amb integrants de la trama, com per exemple la mateixa Leire Díez i els advocats Ismael Oliver, Jacobo Teijelo i l’empresari Javier Pérez Dolset. També pretén conèixer si es van produir trobades amb el lletrat del comissari jubilat José Manuel Villarejo, Antonio García Cabrera. Així mateix, demana a la Fiscalia General de Teresa Peramato que l’informi del total de denúncies "formulades per Koldo García entre els mesos de gener a juny del 2025, i el tràmit donat a aquestes".
En total, Pedraz va acordar citar 22 testimonis entre el 26 de juny i el 13 de juliol, entre ells el general cap de l’Estat Major, tres agents de la Guàrdia Civil o l’exadvocat de José Luis Ábalos, José Aníbal Álvarez.
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