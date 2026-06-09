Tempesta judicial i política
L’UCO destaca la "rellevància" de l’ex número tres del PSOE com a líder
Els agents de la Guàrdia Civil consideren que Cerdán era "en un pla superior" a Leire Díez, Vicente Fernández i l’empresari Antxon Alonso
Tono Calleja Flórez
L’informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil del 26 de maig sobre les activitats de l’exmilitant socialista Leire Díez i de l’expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) Vicente Fernández ressalta la "rellevància" de la participació de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán en la trama acusada de cobrar "comissions" per contractes d’aquesta empresa pública.
Aquesta és la tercera xarxa de corrupció que encapçalaria Cerdán, ja que l’UCO també el situa com a màxim responsable del pla que va desenvolupar Leire Díez per menyscabar investigacions judicials contra el PSOE, el Govern i l’entorn de Pedro Sánchez; però també l’assenyala com a líder de l’organització que va cobrar comissions per adjudicacions d’obra pública al Ministeri de Transports amb José Luis Ábalos de ministre i Koldo García d’assessor.
En el cas de la SEPI, els agents ubiquen Cerdán "en un pla superior als membres del grup autodenominat com Hirurok " (nosaltres tres en eusquera, en al·lusió a Leire Díez, Vicente Fernández i l’empresari Antxon Alonso –soci de Cerdán (45%) a l’empresa navarresa Servinabar 2000 SL". L’informe considera que els tres integrants del xat sí que es trobaven "en un pla d’igualtat de rols entre si".
Així, el paper de Cerdán estaria relacionat "amb decisions d’un caràcter més estratègic, com podria ser la ubicació d’alguns dels investigats en llocs que consideren rellevants en el si de l’Administració pública".
A més, els agents han descobert que Cerdán també es vincula amb "actuacions concretes emmarcades en les operatives investigades".I per això va resultar "beneficiari econòmic de l’activitat desplegada per aquest grup, mentre era titular de forma velada del 45%" de Servinabar.
L’informe policial posa de manifest la importància que la SEPI hauria tingut en els fets investigats, "no només perquè en el seu àmbit societari és on el grup Hirurok va desplegar principalment la seva activitat presumptament delictiva, sinó perquè és precisament la dimissió i posterior cessament de Vicente Fernández com el seu president, cosa que hauria propiciat la creació del grup".
"Orientar expedients"
I allà és on apareix "l’interès de Cerdán que Vicente Fernández continués al capdavant de l’organisme o, posteriorment, a introduir Leire Díez en la seva estructura amb l’objectiu de mantenir certa influència sobre aquesta", completa l’UCO, que destaca que Fernández tenia "la capacitat d’orientar determinats expedients en consideració als seus interessos".
El 2020 Cerdán arriba a insistir en un missatge en la importància que atorgava a la implicació de Fernández en els seus negocis amb la SEPI: "Et necessitem treballant", va reconèixer l’exsecretari d’Organització del PSOE. En aquest sentit, una anotació procedent d’una de les llibretes intervingudes a Leire Díez atribueix a Vicente Fernández una posició "no visible però oficial, per poder continuar sent interlocutor en operacions complexes", completa l’UCO.
En aquest sentit, la mateixa Leire Díez va assenyalar Vicente Fernández en un missatge: "Reprendrem el control de SEPI. Tot i que hagi de ser jo la que parli amb el supercap". I llavors el seu interlocutor va respondre: "I amb molt ordre. A més que ara mateix hem de mirar pel nostre cul i les nostres economies".
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