Mandat de tres anys
Llum Rodríguez es converteix en la primera síndica major de la Sindicatura de Comptes
Miquel Salazar renuncia com a síndic de la Sindicatura de Comptes per motius personals
Rull enalteix la tasca del cap de la Sindicatura de Comptes en el seu comiat: «La seva funció de control és avui més necessària que mai»
Gisela Boada
Els cinc síndics de la Sindicatura de Comptes han elegit per unanimitat aquest dimarts Llum Rodríguez (Rioseco-Ourense, 1961) com a nova síndica major de l’organisme, després que Miquel Salazar renunciés a la seva plaça fa un mes per motius personals. Rodríguez exercia des d’aleshores les funcions de síndica major d’acord amb el reglament, que preveu la cobertura automàtica del càrrec en funció del criteri d’antiguitat entre els síndics que formen part de la Comissió de Govern.
Ara, a l’espera que el president Salvador Illa formalitzi el seu nomenament mitjançant el decret corresponent i prengui possessió del càrrec, Rodríguez es convertirà en la primera dona que encapçala la Sindicatura de Comptes. El seu mandat com a síndica major tindrà una durada de tres anys, com marca la llei. La síndica major porta des del 2022 formant part de la Sindicatura de Comptes i és llicenciada en Dret i en Ciències Polítiques per la Universitat de Barcelona i funcionària de la Diputació de Barcelona, on va ser gerent de l’Organisme de Gestió Tributària.
Queda encara per resoldre la setena plaça de síndic, vacant després de la marxa de Salazar. La seva renúncia no només va deixar la sindicatura major en funcions, sinó també un lloc de síndic per cobrir, que no se substitueix de manera automàtica. Per a això, serà necessari que el ple del Parlament designi un nou membre de la Sindicatura per una majoria de tres cinquenes parts. Actualment, a més de Rodríguez, integren la Sindicatura Maria Àngels Cabasés, Anna Tarrach,Manel Rodríguez, Ferran Roquer i Josep Viñas.
Feminització al Parlament
El relleu a la Sindicatura coincideix amb els canvis a la cúpula de la direcció administrativa del Parlament, que han aconseguit feminitzar els comandaments de control de la institució. També per primera vegada, una dona serà lletrada major de la institució: Anna Casas. Al seu torn, la nova etapa comptarà amb Clara Marsan com a secretària general de l’hemicicle i amb Anna Torné al capdavant de la Direcció de Govern Interior, una altra de les places més cobejades de l’Administració parlamentària.
Tots aquests canvis, no obstant, responen a procediments interns del Parlament o a decisions de la Mesa, i no formen part del mateix procés que l’elecció de Rodríguez. En el seu cas, el nomenament segueix el procediment propi de la Sindicatura de Comptes.
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