Atac amb drons
El Marroc mata un dirigent i dos membres més del Front Polisario
Lahbib Mohamed Abdelaziz, fill de l’expresident sahrauí, estava considerat com un líder de futur per al moviment independentista
El Periódico
El Front Polisario va anunciar la mort, diumenge passat, en combat del dirigent sahrauí Lahbib Mohamed Abdelaziz, fill del fundador de l’organització independentista i membre del seu secretariat nacional, que va caure "màrtir en la contesa" contra el Marroc amb dos combatents més. Les forces armades sahrauís van difondre un comunicat en el qual no especifiquen les circumstàncies de les morts ni detallen la identitat de les altres dues persones mortes.
Les autoritats de Rabat no s’havien pronunciat oficialment sobre el que ha passat fins al moment d’escriure aquestes línies, si bé el mitjà Le Desk informava, citant "fonts concordants", que les morts s’haurien produït per un atac d’un dron de les Forces Armades marroquines.
La mort d’Abdelaziz va ser confirmada durant la visita de l’enviat personal de la Secretaria General de les Nacions Unides per al Sàhara Occidental, Staffan de Mistura, que va arribar diumenge als camps de refugiats en el marc d’una gira diplomàtica.
Lahbib Mohamed Abdelaziz és fill de l’expresident de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) i històric líder del Polisario Mohamed Abdelaziz, mort el maig del 2016, als 68 anys després d’una llarga malaltia, i que va portar la lluita per la independència sahrauí dels camps de batalla als passadissos de l’ONU. Abdelaziz va néixer el 1989 als campaments sahrauís de Tindouf (sud-oest d’Algèria), era llicenciat en Relacions Internacionals i es va incorporar a l’Exèrcit d’Alliberament Popular Sahrauí –que lluita per la independència del Sàhara Occidental del Marroc– el novembre del 2011.
Va ocupar diversos càrrecs en les estructures polítiques i militars sahrauís fins a arribar a ser membre de l’Estat Major General de l’Exèrcit i director central de formació. Casat i pare de tres fills, va ser nomenat comandant de la primera brigada de campanya de les forces armades sahrauís el 2024 i elegit membre del Secretariat Nacional al XVI Congrés del Front Polisario.
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