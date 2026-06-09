Netanyahu desatén un Trump preocupat per l’ímpetu militar iranià
Teheran ha passat d’una posició defensiva a una de dissuasòria, a l’atacar Israel en defensa del Líban. "Tenen sensació de victòria", diu un expert
Mario Saavedra
La guerra que van llançar Donald Trump i Benjamin Netanyahu contra el règim dels aiatol·làs el mes de febrer passat s’ha convertit en un galimaties estratègic que enreda l’Iran, Israel, els Estats Units i el Líban.
El president nord-americà es mostra incapaç de desfer l’embolic que ell mateix ha creat. Veu com el seu aliat en la guerra ignora les seves consignes d’aturar els bombardejos contra el Líban per donar una oportunitat a la negociació amb l’Iran. El premier israelià s’enfronta, al seu torn, a una nova realitat militar: L’Iran dona mostres d’estar envalentit, i ara ja no només torna els cops quan és atacat, sinó que pren la iniciativa per imposar represàlies a Israel quan aquest ataca tercers, en aquest cas els seus aliats de Hezbol·là al Líban.
És un canvi en l’equilibri de poder que no afavoreix els interessos israelians a la regió. Per això, Tel Aviv intenta dinamitar les converses de pau: vol continuar atacant l’Iran fins que s’enfonsi l’Estat i deixi de disputar-li l’hegemonia regional. "Hi ha una clara sensació de confiança, de victòria i d’èxits en el nou lideratge iranià. Això ho fa més disposat a assumir riscos que abans evitava: per exemple, llançar míssils contra Israel per l’atac d’ahir sobre Beirut", valora en conversa amb EL PERIÓDICO el doctor Raz Zimmt, director del Programa sobre l’Iran de l’Institut d’Estudis de Seguretat Nacional d’Israel (Universitat de Tel Aviv, Israel).
Però aquest nou ímpetu estratègic de Teheran preocupa a Tel Aviv. Fins ara, l’Iran no atacava directament si no havia sigut atacat abans, tret d’a través dels seus proxies. Amb la iniciativa d’aquest dilluns, l’equació canvia. I si el resultat de la guerra és aquest, haurà sigut un fracàs, critica l’oposició israeliana al Govern de Netanyahu.
En els bombardejos de juny de l’any passat, van resultar danyades les instal·lacions nuclears iranianes. En els de febrer d’aquest any s’ha destruït gran part de la flota i l’aviació i els sistemes de defensa antiaèria, però la capacitat missilística del país persa continua dret i les seves llanxes ràpides són capaces de mantenir el tancament de l’estret d’Ormuz. Per descomptat, l’Iran també ha sigut debilitat, sobretot en les seves milícies proxies a la regió. "En lloc que els proxies ajudin l’Iran i deslliurin la guerra per ells, com preveia la doctrina iraniana de defensa avançada, aquesta vegada és l’Iran el que ha hagut d’acudir en recolzament del seu principal aliat regional, Hezbol·là, perquè ha sigut molt debilitat", diu Raz Zimmt. "I el mateix s’aplica a Israel. No sembla que Israel pugui aconseguir per si sol objectius significatius en diversos dies de combat contra l’Iran, objectius que tampoc va aconseguir arribar al costat dels Estats Units durant 40 dies d’hostilitats".
Quan els EUA van accedir a la proposta israeliana d’emprendre una guerra contra l’Iran s’assumia que el comandament depenia del Pentàgon i que seria Trump qui decidiria quan acabava la guerra conjunta. No obstant, Netanyahu ha desobeït contínuament Trump, fins al punt que aquest l’ha cridat a l’ordre de maneres poc habituals. "Estàs fotudament boig. Estaries a la presó si no fos per mi. T’estic salvant la pell. Ara tothom t’odia. Tothom odia Israel per això", va dir el nord-americà a l’israelià per telèfon el 2 de juny.
Debilitar el règim
"Quan hi va haver negociacions entre Hamàs i Israel, Israel va matar el líder de Hamàs. Enmig d’una altra ronda de converses, Israel va atacar Qatar. Ara, Israel ataca l’Iran mentre hi ha unes negociacions. Sembla que Israel seguirà endavant per aconseguir els seus objectius nacionals, sense tenir en compte els seus objectius nacionals, sense tenir en compte el que vulguin els Estats Units o la regió", apunta Osama bin Javaid a Al-Jazeera. Des de la perspectiva israeliana, el millor escenari no és la pau que està intentant arribar als Estats Units amb l’Iran, sinó el debilitament del règim dels aiatol·làs.
"La prioritat número u per a Israel és ocupar-se del programa nuclear iranià. Avui sembla molt improbable que l’Iran i els EUA puguin arribar a un acord satisfactori que resolgui tots els assumptes que Israel considera importants –aporta Zimmt–. L’Iran no acceptarà concessions reals sobre aquests punts. Per això, des del punt de vista israelià, el millor escenari seria reprendre la guerra, però amb l’objectiu de reduir, mitjançant mitjans militars i operacionals, el marge de maniobra nuclear de l’Iran. Implicaria algun tipus d’operació especial amb forces terrestres, no exempta de riscos".
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