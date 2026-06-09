Segona volta de les presidencials
Roberto Sánchez supera per la mínima Keiko Fujimori al Perú
Els dos candidats criden a la calma davant el lent escrutini enmig d’un suspens que es pot prolongar durant diversos dies
Abel Gilbert
L’escrutini de les eleccions presidencials manté en suspens el Perú i s’obre a noves sorpreses i una tensa expectativa. Superat el 94,5% del recompte al tancament d’aquesta edició, Roberto Sánchez supera per primera vegada Keiko Fujimori: 50,05% contra 49,94%.
Tot i que el resultat contempla la possibilitat de noves modificacions, s’acosta més als recomptes ràpids de les consultores Datum i Ipsos. Omar Awapara, secretari general de Transparència, va dir que els càlculs ràpids de 1.037 taules de votació tenen un error inferior al 2%. "Això significa que qualsevol dels dos candidats pot apujar aquest marge o baixar en aquest marge". I va afegir: "Matemàticament, són indistingibles els resultats dels dos candidats".
Fujimori va parlar fins i tot d’empat tècnic. "Fins al moment no hi ha guanyador", va dir, i va pronosticar "dies llargs" fins que s’aclareixi el panorama electoral. La candidata de Força Popular va demanar als apoderats del seu partit, Força Popular, "lluitar" acta per acta. I va avançar que reconeixerà el resultat "sigui quin sigui" i va instar el seu contrincant a comprometre’s amb el mateix. "Estem confiats i optimistes, però, com correspon, el càlcul al 100% oficialment encara s’ha de revelar. Nosaltres tenim els nostres representants, els nostres equips tècnics. Però el concret i el real és que cal esperar", va dir Sánchez.
Rumors d’irregularitats
La segona volta electoral obliga els peruans a una tensa espera enmig de rumors sobre irregularitats que van haver de ser desmentits en més d’una ocasió. La Defensoria del Poble va descartar l’"ús sistemàtic d’un possible intent de frau", després que es coneguessin alguns casos d’adulteració de cèdules electorals. Per la seva banda, el president del Jurat Nacional d’Eleccions, Roberto Burneo, va cridar als mitjans a actuar amb "responsabilitat" davant fets fins al moment mínims. "No podem parlar irresponsablement de frau. Hem de ser ferms, com a sistema electoral, que el procés s’ha portat amb regularitat". Va assenyalar, no obstant, que les irregularitats han començat a ser investigades. Burneo va informar que el resultat final de la segona volta presidencial estaria "en els pròxims 30 dies".
Les eleccions de diumenge passat enfronten dues visions de país. La candidata de Força Popular aixeca les banderes del seu pare, l’autòcrata Alberto Fujimori, actualitzades amb un èmfasi més important en els programes econòmic i de seguretat de les actuals experiències dels governs de dreta a la regió. Sánchez, mentrestant, expressa un nou intent del centreesquerra d’accedir al palau Pizarro. Com havien previst els analistes, Keiko, com l’anomenen els que l’aclamen o la menyspreen, va guanyar folgadament als centres urbans i va ser derrotada a les zones rurals.
"Arribem a aquests comicis amb una alta desconfiança interpersonal, una de les més altes de la regió, i no només cap als polítics, sinó també cap al que pensa diferent", va reconèixer el diari La República en la seva editorial.
El Comercio va advertir que en la contesa de diumenge passat no hi pot haver marge d’error per part de l’Oficina Nacional de Processos Electorals (ONPE). "Els errors dels organismes electorals durant els comicis són sempre inexcusables. Han tingut anys de preparació i milions de sols per a aquest precís moment, i el que està en joc és possiblement el més sagrat de la democràcia: el dret a escollir i la confiança que el govern que ha de venir és la legítima expressió de la gent".
Les enquestes prèvies als comicis confirmaven que els peruans assistiran a "una final de fotografia, possiblement amb molt pocs vots" decidint la segona volta. "Això posarà pressió addicional sobre un sistema que ha d’estar ja preparat per respondre a aquest escenari". El Comercio va advertir que, si el resultat final és rebutjat per algun candidat o un grup més gran dels seus simpatitzants, "només un procés exemplar pot aclarir ràpidament les acusacions de frau o peticions de nul·litat".
Les patronals
El president de la Confederació Nacional d’Institucions Empresarials Privades (CONFIEP), Jorge Zapata, va advertir que diverses decisions d’inversió estan en espera fins que es conegui amb claredat el rumb que prendrà el pròxim Govern. "La incertesa crea aquest ambient de falta d’interès a invertir, preocupació i retard en les inversions fins que no es digui per quin camí anem". Consultat per l’emissora RPP sobre una eventual sortida de capitals similar a la registrada durant el procés electoral del 2021, Zapata va indicar que no s’observa un fenomen d’aquestes característiques.
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