Tempesta judicial i política
La trama Leire va cobrar 40.000 euros per la reunió de Cerdán amb Tubos Reunidos
L’organització presumptament liderada per l’exsecretari d’Organització del PSOE sembla que va ingressar 114.950 euros d’aquesta empresa basca pel rescat públic, pel qual va obtenir 112,8 milions
Tono Calleja Flórez
Un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil revela que la trama de la "fontaner" del PSOE Leire Díez i l’expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) Vicente Fernández va cobrar 40.000 euros després que el llavors secretari d’Organització dels socialistes, Santos Cerdán, rebés a la seu del partit al madrileny Carrer de Ferraz directius de Tubos Reunidos, l’empresa basca que havia sigut rescatada el 2021 amb 112,8 milions de diners públics i va ser registrada el 4 de juny passat pels agents de l’institut armat.
"S’ha identificat una segona operativa portada a terme entre 2024 i 2025, a les finalitats d’aconseguir l’ajornament d’una amortització parcial dels interessos del deute, en la qual hauria pogut participar Santos Cerdán", expliquen els agents, que després l’assenyalen de forma directa: "Es pot portar a col·lació una reunió que es va celebrar el 13 de novembre del 2024 al despatx d’aquest últim a la seu del PSOE, situada al carrer Ferraz. En aquesta reunió hi van participar Santos Cerdán, Leire Díez i dos directius de Tubos Reunidos. Amb raó d’aquesta operativa, Vicente Fernández hauria facturat 40.000 euros a Tubos Reunidos", diu literalment l’informe de l’UCO del 26 de maig del 2026, al qual ha tingut accés aquesta redacció.
L’UCO afirma que la presumpta organització criminal autodenominada Hirurok (nosaltres tres en eusquera) composta per Leire Díez, Vicente Fernández i Antxon Alonso –soci de Santos Cerdán "de forma velada" en la firma Servinabar– hauria percebut 114.950 euros a través de l’empresa Mediaciones Martínez, a canvi d’aconseguir el rescat de l’empresa basca Tubos Reunidos.
"En aquest cas, es va poder comprovar com Leire Díez i Vicente Fernández, en un moment donat en què el rescat es trobava bloquejat, van proposar acudir a Santos Cerdán i Antxon Alonso per impulsar-lo", prossegueix la UCO, que després ressalta que "les accions desenvolupades pel grup Hirurok van consistir, segons les paraules dels investigats, en almenys la seva ‘intermediació’ amb algun membre del Partit Nacionalista Basc (PNB), la qual cosa podria haver contribuït a propiciar l’atorgament de l’ajuda en qüestió". En aquest sentit, l’UCO va descobrir en una de les agendes intervingudes a Vicente Fernández "una anotació manuscrita datada el 23 de març del 2019, que diu: "Contacte empresa Santos Cerdán".
L’UCO assenyala una altra operativa sospitosa en la qual també hauria participat Cerdán, en aquest cas amb el Grup Forestalia. "Vicente Fernández hauria efectuat algun tipus d’activitat davant Sepides que, aparentment, podria haver propiciat que l’empresa pública aprovés una inversió de 17,32 milions d’euros a favor de la societat Arapellet SL, pertanyent al Grup Forestalia. Per aquest atorgament s’havia pactat prèviament el pagament de 200.000 euros a Hirurok (Leire Díez, Vicente Fernández i Antxon Alonso-Santos Cerdán. Si bé, fins ara es desconeix quin hauria sigut la seva forma d’abonament", prossegueix l’ofici.
Després els agents revelen que "Cerdán va participar directament fins en dues ocasions, concretament en dues reunions que Vicente Fernández i Antxon Alonso haurien mantingut amb el president de Forestalia, Fernando Samper Rivas, al seu domicili de Saragossa, els dies 24 de maig del 2021 i 12 de juliol del 2021".
Servinabar
L’informe de l’UCO relata, finalment, que l’inici de l’organització Hirurok té el seu origen "en la figura de Santos Cerdán, que hauria posat en contacte els seus integrants, participant en les reunions inicials i, indiciàriament, posant en marxa l’activitat del grup".
El paper de Cerdán, que segons els agents es trobava "en un estadi superior als components del grup Hirurok", és rellevant perquè presumptament va ser qui va encomanar a Leire Díez "coordinar i executar, junt amb altres persones, una sèrie d’actuacions que tenien per objectiu últim protegir els interessos del Govern i el PSOE, posats en joc amb motiu de les diferents causes judicials que, d’alguna manera, els podien afectar en aquell moment".
Subscriu-te per seguir llegint
- Pep Guardiola fa parada al Primavera Sound amb la seva filla abans de tornar a La Salle de Manresa
- L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia
- Pau Palomar, de Castellnou: de treure una de les millors notes de selectivitat a fer pràctiques de física a Suïssa i a estudiar als Estats Units
- Jordi Cruz explica l’error que molts fan quan bullen patates, mongetes o bròquil
- Ja és oficial: la UE endureix avui les normes per als amos de gossos i gats amb un nou requisit obligatori
- Advocats experts en herències alerten d’un error habitual: «La successió s’obre en el mateix instant de la defunció»
- Últimes enquestes de les eleccions del Reial Madrid: així estan els sondejos entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme
- La data de la visita papal està marcada a Montserrat per una catàstrofe