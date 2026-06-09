Guerra a l’est d’Europa
La UE ultima més fons per a Ucraïna i sancions contra Rússia
El vint-i-unè paquet de sancions, que podria arribar aquesta mateixa setmana, busca augmentar la pressió sobre el Kremlin
Beatriz Ríos
L’alta representant de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha confirmat aquest dilluns que la Unió Europea té un nou paquet de sancions a punt contra Rússia, per augmentar la pressió sobre el Kremlin, en un moment en què els intents per buscar una sortida negociada al conflicte s’han refredat.
Els Vint-i-set no es fien de la voluntat de Rússia de negociar de manera sincera. Però amb l’objectiu d’asseure la taula Vladímir Putin, han optat per "augmentar la pressió" sobre el Kremlin. "Per això estem elaborant el paquet de sancions número 21", ha dit Kallas. "Estem intensificant la pressió perquè negociïn de veritat".
L’anunci arriba després de la reunió diumenge passat entre el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski; el primer ministre britànic, Keir Starmer, i el president francès, Emmanuel Macron, que lideren la coalició de voluntaris que aspira a garantir la seguretat de Kíiv en cas d’un acord. Starmer i Macron van reiterar el seu recolzament sense fissures a Zelenski per mirar d’aconseguir un alto el foc.
"Les xifres parlen per si soles: les sancions occidentals ja han costat a Moscou entre 1,2 i 1,5 bilions de dòlars", ha insistit Kallas durant una roda de premsa, després d’una reunió informal de ministres de defensa a Lefkosia (Xipre). L’estoniana ha confirmat que la setmana vinent, els titulars d’Exteriors tindran sobre la taula un nou paquet de sancions.
La proposta inclourà noves personalitats i empreses a les quals imposar sancions. Les mesures estaran dirigides contra "el complex militar-industrial rus", "violadors de drets humans" i "propagandistes", ha dit la cap de la diplomàcia europea. "A poc a poc, estem desmantellant els fonaments de l’economia de guerra russa", ha insistit Kallas.
En paral·lel, la UE mira de mantenir a la superfície Ucraïna perquè pugui continuar fent front a l’Exèrcit rus. El canvi de Govern a Hongria, amb l’arribada de Péter Magyar, ha propiciat l’aixecament del veto a diversos fons que havien sigut bloquejats durant mesos per l’Executiu anterior, amb Viktor Orbán al capdavant.
Una de les fonts de finançament que Hongria mantenia congelades és el Fons Europeu de Suport a la Pau. El gest del Govern actual ha permès desemborsar 6.600 milions d’euros, que la Comissió Europea va confirmar ahir que arribaran en les pròximes setmanes.
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