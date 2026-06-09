Cost públic
La Generalitat destina 2,3 milions a la visita del Papa a Catalunya
El Govern defensa que aquesta despesa, que inclou tant l’organització logística com les campanyes institucionals, se sufraga amb la taxa turística
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Sara González
¿Quant costa la visita del papa Lleó XIV? La Generalitat assegura que l’import que destina per l’agenda del Pontífex a Catalunya és de 2,3 milions d’euros, xifra que inclou tant l’organització logística com la campanya institucional que s’ha llançat des de fa dies per a la seva rebuda. Es tracta d’una despesa que es paga amb la taxa turística, és a dir, amb l’impost per pernoctació que paga cada turista que s’allotja en hotels o apartaments a tot el territori.
Fonts governamentals expliquen que el centre internacional de premsa i l’organització dels actes és el que s’emporta bona part d’un pressupost de dos milions d’euros. Inicialment, aquesta quantitat era d’1,6 milions quan la previsió era que 1.000 periodistes es desplaçaran a Barcelona. Però finalment aquesta afluència ha arribat als 2.000 professionals. Al centre de premsa es duen a terme conferències que expliquen la cultura catalana a càrrec de l’Agència Catalana de Turisme, una cosa que permet fer ús de la taxa turística.
Quant a les campanyes institucionals, la de la Generalitat ha suposat un cost de 275.000 euros, mentre que la que han impulsat conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona ha costat 90.000 euros.
Canvi de criteri amb el teletreball
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha destacat també l’ampli dispositiu de seguretat i de mobilitat que s’ha desplegat per a l’ocasió i per tractar que la visita papal tingui «la mínima afectació possible» en els veïns. Això no ha evitat que una fallada al centre de control d’Adif hagi provocat que els trens de Rodalies hagin deixat de funcionar durant 20 minuts. La també consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha admès que, tot i que el Govern inicialment no va aconsellar el teletreball, finalment sí que ho ha fet per recomanació de Protecció Civil davant l’alta concentració de persones en un mateix punt que pot provocar la visita del Papa.
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