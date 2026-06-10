Albània desafia els plans dels Trump
Les protestes contra dos complexos turístics impulsats per Ivanka Trump i Jared Kushner en una zona protegida han derivat en protestes massives i amenacen de complicar el camí del país cap a la UE.
María Mondéjar
El flamenc rosa i la consigna Albània no està en venda s’han convertit en els símbols amb què milers d’albanesos recorren els carrers de Tirana. Les protestes contra dos megaprojectes turístics de luxe impulsats per la família Trump en una de les illes del país van començar sent una mobilització ecologista per protegir aquest enclavament natural i es van convertir en un moviment contra el Govern.El flamenc rosa i la consigna ‘Albània no està en venda’ s’han convertit en els símbols amb què milers d’albanesos recorren des de fa més d’una setmana els carrers de Tirana. Les protestes contra dos megaprojectes turístics de luxe impulsats per la família Trump en una de les illes del país van començar sent una mobilització ecologista per protegir aquest enclavament natural i s’han convertit ja en un moviment contra el Govern.
"Estàvem al vaixell d’un amic i ens vam aturar per nedar; així va ser com el vam trobar. Vam nedar fins a les illes, vam fer una caminada descalços fins al cim i vam quedar completament captivats". Així va relatar Ivanka Trump, filla del president nord-americà, el moment en què ella i el seu marit, Jared Kushner, van descobrir l’illa de Sazan, on anys després projectarien el resort de luxe."Estàvem al barco d’un amic i ens vam aturar per nedar; bàsicament, així va ser com el vam trobar. Vam nedar fins a les illes, vam fer una caminada descalços fins al cim i vam quedar completament captivats". Així va relatar Ivanka Trump, filla del president nord-americà, el moment en què ella i el seu marit, Jared Kushner, enviat especial de Trump per al Pròxim Orient i Rússia, van descobrir l’illa de Sazan, on anys després projectarien el resort de luxe.
Sazan, avui deshabitada, ocupa una posició estratègica a l’entrada de la badia de Vlorë i durant l’era comunista va ser una important base militar, de la qual es conserven més de 3.000 búnquers. El pla de la família Trump inclou terrenys davant el mar a Zvërnec, en una zona de costa que gaudia de protecció mediambiental fins que modificacions en la llei albanesa sobre àrees protegides el 2024 van aplanar el camí per al desenvolupament turístic.Sazan, avui deshabitada, ocupa una posició estratègica a l’entrada de la badia de Vlorë i durant l’era comunista va ser una important base militar, de la qual encara es conserven més de 3.000 búnquers. A més de l’illa, el pla de la família Trump inclou terrenys davant el mar a Zvërnec, en una zona de costa que gaudia de protecció mediambiental fins que unes polèmiques modificacions a la llei albanesa sobre àrees protegides el 2024 van aplanar el camí per al desenvolupament turístic.
Un complex de luxe
Els encarregats del projecte de 1.400 milions d’euros són la firma d’inversió de Jared Kushner, Affinity Partners, i una promotora associada als germans multimilionaris qatarians Ramez i Mohamad Al-Khayyat, que van adquirir els terrenys a Zvërnec. La suma dels dos projectes, el de l’àrea protegida de Vjosa-Narta i l’illa de Sazan, arriba a un valor de fins a 5.000 milions d’euros, segons va assegurar el primer ministre albanès, Edi Rama. "És un gran somni, i els grans somnis sempre han estat envoltats de controvèrsia", va assegurar Rama en una entrevista per a Reuters.Els encarregats del projecte de 1.400 milions d’euros són la firma d’inversió de Jared Kushner, Affinity Partners, i una promotora associada als germans multimilionaris qatarians Ramez i Mohamad Al-Khayyat, que van adquirir els terrenys davant el mar a Zvërnec. La suma dels dos projectes, el de l’àrea protegida de Vjosa-Narta i l’illa de Sazan, arriba a un valor de fins a 5.000 milions d’euros, segons va assegurar el primer ministre albanès, Edi Rama. "És un gran somni, i els grans somnis sempre han estat envoltats de controvèrsia", va assegurar Rama en una entrevista per a Reuters aquest dilluns.
Malgrat enaltir la bellesa natural de l’entorn, el megaprojecte impulsat per Ivanka Trump i Kushner, que el Govern albanès va assegurar que suposava una "col·laboració" i no una venda dels terrenys, va començar a talar els boscos de la zona al maig. Va instal·lar concertines per impedir l’accés dels locals. Aquest va ser el catalitzador de les protestes, impulsades inicialment per grups ecologistes.Malgrat enaltir la bellesa natural de l’entorn, el megaprojecte impulsat per Ivanka Trump i Kushner, que el Govern albanès va assegurar que suposava una "col·laboració" i no una venda dels terrenys, va començar a talar els boscos de la zona al maig i va instal·lar concertines per impedir l’accés dels locals. Aquest va ser el catalitzador de les protestes, impulsades inicialment per grups ecologistes, que van protagonitzar enfrontaments amb la seguretat privada contractada pels promotors.
Les protestes han congregat milers d’albanesos a la capital del país i membres de la diàspora a Brussel·les, Estocolm, Berlín, Toronto, Milà, Florència i Nova York, per denunciar el que consideren tractes de favor a la família Trump i una desconnexió del govern amb les necessitats dels ciutadans. El primer ministre albanès, Edi Rama, va restar importància a les protestes i les va qualificar d’actes d’antisemitisme vinculats a suposades ingerències iranianes al país. Rama va prometre seguir endavant amb el projecte turístic. "Els asseguro que serà un projecte magnífic, el portarem a terme i estarem orgullosos de contribuir a Europa", va declarar a Reuters.Les protestes han congregat milers d’albanesos a la capital del país i membres de la diàspora a Brussel·les, Estocolm, Berlín, Toronto, Milà, Florència i Nova York, per denunciar el que consideren tractes de favor a la família Trump i una desconnexió del govern amb les necessitats dels ciutadans. Tot i així, el primer ministre albanès, Edi Rama, ha restat importància a les protestes i les ha qualificat d’actes d’antisemitisme vinculats a suposades ingerències iranianes al país. Rama ha promès, malgrat tot, seguir endavant amb el projecte turístic. "Els asseguro que serà un projecte magnífic, el portarem a terme i estarem orgullosos de contribuir a Europa", va declarar a Reuters.
Des d’Europa, el projecte es percep com un obstacle en les negociacions d’adhesió d’Albània al bloc comunitari, ja que podria complicar el compliment dels requisits establerts en el capítol 27, relatiu al medi ambient. Un representant de la Comissió Europea va assegurar que Brussel·les ja va traslladar les seves preocupacions a les autoritats albaneses. Des de Tirana afirmen que encara no s’ha presentat una proposta definitiva i que les obres de construcció no han començat. Albània és actualment un dels candidats més avançats i podria completar el seu ingrés el 202Des d’Europa, en canvi, el projecte es percep com un obstacle en les negociacions d’adhesió d’Albània al bloc comunitari, ja que podria complicar el compliment dels requisits establerts en el capítol 27, relatiu al medi ambient. En declaracions recollides per Politico, un representant de la Comissió Europea va assegurar que Brussel·les ja ha traslladat les seves preocupacions a les autoritats albaneses. No obstant, des de Tirana afirmen que encara no s’ha presentat una proposta definitiva i que les obres de construcció no han començat. Albània és actualment un dels candidats més avançats i podria completar el seu ingrés el 2027.
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