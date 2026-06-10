Alemanya busca socis per al seu caça després de la ruptura amb França
Gemma Casadevall
El fracàs del projectat avió de combat de sisena generació francoalemany –FCAS, per les sigles en anglès– es donava per fet des del desembre, va admetre aquest dimarts el ministre alemany de Defensa, Boris Pistorius. La vigília va saltar la notícia que tant el canceller Friedrich Merz com el president Emmanuel Macron havien arribat a la conclusió que era insalvable, ateses les diferències entre la companyia francesa Dassault i Airbus. Fa mesos que Pistorius està "en converses amb diferents actors". S’ha de "mirar cap al futur" i negociar alternatives. "Espero que entenguin que no puc especular sobre això", va afegir Pistorius en una compareixença davant els mitjans, un dia després de materialitzar-se la patacada d’un projecte en què, a més d’Alemanya i França, està implicada Espanya a través d’Indra.El fracàs del projectat avió de combat de sisena generació francoalemany – FCAS, per les sigles en anglès – es donava per fet des del desembre, ha admès aquest dimarts el ministre alemany de Defensa, Boris Pistorius. La vigília va saltar la notícia que tant el canceller Friedrich Merz com el president Emmanuel Macron havien arribat a la conclusió que era insalvable, ateses les diferències entre la companyia francesa Dassault i Airbus. Però Pistorius fa mesos que "en converses amb diferents actors", segons el mateix ministre. S’ha de "mirar cap al futur" i negociar alternatives. "Espero que entenguin que no puc especular sobre això", va afegir Pistorius, en una compareixença davant els mitjans, un dia després de materialitzar-se la patacada d’un projecte en què, a més d’Alemanya i França, està implicada Espanya a través de l’empresa Indra.
L’opció que més s’ha citat en aquests mesos és la sueca Saab, fabricant del caça JAS 39 Gripen. Ni tan sols era un secret, malgrat que formalment Berlín i París provaven de salvar un caça conjunt que, a tot estirar el 2040, havia de substituir els Eurofighter i Rafale. L’avió de combat era el nucli del Future Combat Air System, amb un cost estimat de 100.000 milions.
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