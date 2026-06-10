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Brussel·les planteja prohibir entrar a la UE excombatents russos

Von der Leyen presenta el vint-i-unè paquet de sancions per pressionar Putin

Von der Leyen presenta el vint-i-unè paquet de sancions per pressionar Putin

Von der Leyen presenta el vint-i-unè paquet de sancions per pressionar Putin / Xavier Lejeune/EU Commission/dpa

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Beatriz Ríos

Brussel·les

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va presentar ahir el vint-i-unè paquet de sancions contra Rússia, que busca reforçar les mesures existents, inclou per primera vegada el sector pesquer i planteja prohibir l’entrada a excombatents de l’Exèrcit rus.La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha presentat aquest dimarts el vint-i-unè paquet de sancions contra Rússia, que busca reforçar les mesures existents, inclou per primera vegada el sector pesquer i planteja prohibir l’entrada a excombatents de l’Exèrcit rus.

Von der Leyen va explicar que les sancions se centren en "els sectors amb més impacte" per a l’economia russa, des de l’energia fins als serveis financers, les criptomonedes i, per primera vegada, la pesca. "L’objectiu del nostre paquet no podria ser més clar. Volem mantenir la intensitat total de les nostres sancions", va dir l’alemanya.Von der Leyen ha explicat que les sancions se centren en "els sectors amb més impacte" per a l’economia russa. Això va des de l’energia als serveis financers fins a les criptomonedes o, per primera vegada, la pesca. "L’objectiu del nostre paquet no podria ser més clar. Volem mantenir la intensitat total de les nostres sancions", ha dit l’alemanya en una declaració sense preguntes a la premsa.

També per primera vegada, l’Executiu va proposar "prohibir l’entrada a la Unió Europea a qualsevol persona que hagi servit a les forces armades russes des del començament de la guerra", va anunciar Von der Leyen. "Europa serà inaccessible per a qualsevol que hagi participat en la invasió d’Ucraïna", va sentenciar.També per primera vegada, l’Executiu ha proposat "prohibir l’entrada a la Unió Europea a qualsevol persona que hagi servit en les forces armades russes des del començament de la guerra", ha anunciat Von der Leyen. "Europa serà inaccessible per a qualsevol que hagi participat en la invasió d’Ucraïna", ha sentenciat l’alemanya.

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Estònia, amb el suport dels països bàltics i de l’est, va demanar fa mesos mesures contra exsoldats russos, que considera un problema moral i de seguretat. I una dotzena de governs europeus van cridar la setmana passada l’Executiu comunitari a endurir les normes perquè els ciutadans russos aconsegueixin visats de curta durada.

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