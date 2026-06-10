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Els EUA assenyalen Alibaba, Baidu i BYD per vincles amb l’Exèrcit xinès

El Pentàgon les inclou en una llista d’"empreses militars", un gest que de moment no implica sancions directes

Els EUA assenyalen Alibaba, Baidu i BYD per vincles amb l’Exèrcit xinès

Els EUA assenyalen Alibaba, Baidu i BYD per vincles amb l’Exèrcit xinès / BYD

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Irene Benedicto

Barcelona

El Pentàgon va incorporar Alibaba, Baidu i BYD a la seva llista d’"empreses militars xineses", una designació que augmenta la pressió sobre grans companyies xineses. L’actualització anual de la llista 1260H inclou també WuXi AppTec, Unitreu, RoboSense, CXMT i YMTC.El Pentàgon ha incorporat Alibaba, Baidu i BYD a la seva llista d’"empreses militars xineses", una designació que augmenta la pressió sobre grans companyies xineses. L’actualització anual de l’anomenada llista 1260H inclou també WuXi AppTec, Unitree, RoboSense, CXMT i YMTC.

La decisió posa fi a l’acostament entre els EUA i la Xina, quan fa menys d’un mes Donald Trump i Xi Jinping van segellar a Pequín una treva comercial i tecnològica. El gest va quedar matisat: el president rus, Vladímir Putin, va arribar a la capital xinesa quatre dies després de la sortida de Trump, i Xi va utilitzar aquesta visita per exhibir la seva proximitat amb Moscou i marcar distància davant Washington.La decisió posa fi a l’acostament momentani entre els EUA i la Xina, quan fa menys d’un mes Donald Trump i Xi Jinping van segellar a Pequín una treva comercial i tecnològica, amb elogis del president nord-americà cap a Xi. Però el gest va quedar aviat matisat: el president rus, Vladímir Putin, va arribar a la capital xinesa quatre dies després de la sortida de Trump, i Xi va utilitzar aquesta visita per exhibir la seva proximitat amb Moscou i marcar distància davant Washington.

El document afirma que les empreses assenyalades compleixen els requisits de la legislació nord-americana per ser considerades entitats vinculades a l’Exèrcit xinès que operen als Estats Units. En els casos d’Alibaba i Baidu, el Pentàgon apunta a connexions amb organismes estatals xinesos. Per al fabricant de cotxes BYD suposa la primera vegada que l’afegeixen a una zona associada a l’estratègia de fusió militar-civil.El document afirma que les empreses assenyalades compleixen els requisits de la legislació nord-americana per ser considerades entitats vinculades a l’Exèrcit xinès que operen als Estats Units. En els casos d’Alibaba i Baidu, el Pentàgon apunta a suposades connexions amb organismes estatals xinesos. Per al fabricant de cotxes BYD suposa la primera vegada que és afegit a una zona associada a l’estratègia de fusió militar-civil.

La inclusió en la llista no equival a sancions automàtiques ni bloqueja per si sola les operacions comercials. Té conseqüències rellevants: el Departament de Defensa no pot firmar contractes amb aquestes empreses i les restriccions s’estendran a compres indirectes a partir del 2027. A la pràctica, la llista actua com un senyal de risc per a socis, inversors i clients internacionals.La inclusió en la llista no equival a sancions automàtiques ni bloqueja per si sola les operacions comercials. Sí que té conseqüències rellevants: el Departament de Defensa no pot firmar contractes amb aquestes empreses i les restriccions s’estendran a compres indirectes a partir del 2027. A la pràctica, la llista actua com un senyal de risc per a socis, inversors i clients internacionals.

Pequín va respondre ahir amb duresa. El Ministeri d’Exteriors va acusar Washington de "generalitzar el concepte de seguretat nacional" i d’elaborar "llistes discriminatòries" per reprimir empreses xineses. Lin Jian va reclamar als EUA que "corregeixi les pràctiques errònies" i posi fi a una "repressió injustificada".Pequín va respondre aquest dimarts amb duresa. El Ministeri d’Exteriors va acusar Washington de "generalitzar el concepte de seguretat nacional" i d’elaborar "llistes discriminatòries" per reprimir empreses xineses. Lin Jian va reclamar als Estats Units que "corregeixi les pràctiques errònies" i posi fi a una "repressió injustificada".

Rebuig de les acusacions

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Diverses firmes afectades van negar qualsevol vincle militar. L’empresa farmacèutica WuXi AppTec va qualificar la seva inclusió de "clarament errònia" i va anunciar mesures immediates per impugnar-la. Va assegurar que no està controlada per entitats militars o governamentals xineses, no presta serveis a l’Exèrcit i no participa en programes de fusió militar-civilDiverses firmes afectades van negar qualsevol vincle militar. L’empresa farmacèutica WuXi AppTec va qualificar la seva inclusió de "clarament errònia" i va anunciar mesures immediates per impugnar-la i va assegurar que no està controlada per entitats militars o governamentals xineses, no presta serveis a l’Exèrcit i no participa en programes de fusió militar-civil.. Baidu també va rebutjar la designació.

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