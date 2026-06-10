Els EUA assenyalen Alibaba, Baidu i BYD per vincles amb l’Exèrcit xinès
El Pentàgon les inclou en una llista d’"empreses militars", un gest que de moment no implica sancions directes
Irene Benedicto
El Pentàgon va incorporar Alibaba, Baidu i BYD a la seva llista d’"empreses militars xineses", una designació que augmenta la pressió sobre grans companyies xineses. L’actualització anual de la llista 1260H inclou també WuXi AppTec, Unitreu, RoboSense, CXMT i YMTC.El Pentàgon ha incorporat Alibaba, Baidu i BYD a la seva llista d’"empreses militars xineses", una designació que augmenta la pressió sobre grans companyies xineses. L’actualització anual de l’anomenada llista 1260H inclou també WuXi AppTec, Unitree, RoboSense, CXMT i YMTC.
La decisió posa fi a l’acostament entre els EUA i la Xina, quan fa menys d’un mes Donald Trump i Xi Jinping van segellar a Pequín una treva comercial i tecnològica. El gest va quedar matisat: el president rus, Vladímir Putin, va arribar a la capital xinesa quatre dies després de la sortida de Trump, i Xi va utilitzar aquesta visita per exhibir la seva proximitat amb Moscou i marcar distància davant Washington.La decisió posa fi a l’acostament momentani entre els EUA i la Xina, quan fa menys d’un mes Donald Trump i Xi Jinping van segellar a Pequín una treva comercial i tecnològica, amb elogis del president nord-americà cap a Xi. Però el gest va quedar aviat matisat: el president rus, Vladímir Putin, va arribar a la capital xinesa quatre dies després de la sortida de Trump, i Xi va utilitzar aquesta visita per exhibir la seva proximitat amb Moscou i marcar distància davant Washington.
El document afirma que les empreses assenyalades compleixen els requisits de la legislació nord-americana per ser considerades entitats vinculades a l’Exèrcit xinès que operen als Estats Units. En els casos d’Alibaba i Baidu, el Pentàgon apunta a connexions amb organismes estatals xinesos. Per al fabricant de cotxes BYD suposa la primera vegada que l’afegeixen a una zona associada a l’estratègia de fusió militar-civil.El document afirma que les empreses assenyalades compleixen els requisits de la legislació nord-americana per ser considerades entitats vinculades a l’Exèrcit xinès que operen als Estats Units. En els casos d’Alibaba i Baidu, el Pentàgon apunta a suposades connexions amb organismes estatals xinesos. Per al fabricant de cotxes BYD suposa la primera vegada que és afegit a una zona associada a l’estratègia de fusió militar-civil.
La inclusió en la llista no equival a sancions automàtiques ni bloqueja per si sola les operacions comercials. Té conseqüències rellevants: el Departament de Defensa no pot firmar contractes amb aquestes empreses i les restriccions s’estendran a compres indirectes a partir del 2027. A la pràctica, la llista actua com un senyal de risc per a socis, inversors i clients internacionals.La inclusió en la llista no equival a sancions automàtiques ni bloqueja per si sola les operacions comercials. Sí que té conseqüències rellevants: el Departament de Defensa no pot firmar contractes amb aquestes empreses i les restriccions s’estendran a compres indirectes a partir del 2027. A la pràctica, la llista actua com un senyal de risc per a socis, inversors i clients internacionals.
Pequín va respondre ahir amb duresa. El Ministeri d’Exteriors va acusar Washington de "generalitzar el concepte de seguretat nacional" i d’elaborar "llistes discriminatòries" per reprimir empreses xineses. Lin Jian va reclamar als EUA que "corregeixi les pràctiques errònies" i posi fi a una "repressió injustificada".Pequín va respondre aquest dimarts amb duresa. El Ministeri d’Exteriors va acusar Washington de "generalitzar el concepte de seguretat nacional" i d’elaborar "llistes discriminatòries" per reprimir empreses xineses. Lin Jian va reclamar als Estats Units que "corregeixi les pràctiques errònies" i posi fi a una "repressió injustificada".
Rebuig de les acusacions
Diverses firmes afectades van negar qualsevol vincle militar. L’empresa farmacèutica WuXi AppTec va qualificar la seva inclusió de "clarament errònia" i va anunciar mesures immediates per impugnar-la. Va assegurar que no està controlada per entitats militars o governamentals xineses, no presta serveis a l’Exèrcit i no participa en programes de fusió militar-civilDiverses firmes afectades van negar qualsevol vincle militar. L’empresa farmacèutica WuXi AppTec va qualificar la seva inclusió de "clarament errònia" i va anunciar mesures immediates per impugnar-la i va assegurar que no està controlada per entitats militars o governamentals xineses, no presta serveis a l’Exèrcit i no participa en programes de fusió militar-civil.. Baidu també va rebutjar la designació.
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