Israel augmenta els seus atacs a la ciutat libanesa de Tir malgrat els avisos de l’Iran
L’Exèrcit israelià ordena el desplaçament forçat de tots els habitants de l’urbs costanera del sud del país / Els bombardejos danyen el complex arqueològic reconegut per la Unesco
Andrea López-Tomàs
Tir, la principal ciutat costanera del sud del Líban, torna a ser objectiu dels atacs israelians, i en aquesta ocasió no hi ha distinció. Per primera vegada des que va començar el conflicte, l’Exèrcit israelià va ordenar el desplaçament forçat de tota l’urbs, inclòs l’enclavament cristià que fins ara havia sigut exclòs de la violència. En aquesta zona de la mil·lenària localitat, hi ha les restes de l’antiga ciutat, reconeguda per la Unesco i que expliquen com Tir va ser un important centre comercial fenici, grec, romà i bizantí. A part de les víctimes mortals i la destrucció de barris densament poblats, els bombardejos van provocar la caiguda de runa al complex històric a la vora del Mediterrani.
Abans de publicar l’ordre de desallotjament forçat de Tir, l’Exèrcit israelià va bombardejar la ciutat. En un barri d’habitatges populars es van concentrar la majoria dels atacs contra edificis residencials. Almenys vuit persones van morir i 32 van resultar ferides, mentre els equips de rescat continuaven ahir les tasques de recerca entre les ruïnes dels edificis afectats. El caos va tornar a prendre la ciutat costanera després dels bombardejos i l’ordre de desallotjament que incloïa per primera vegada el barri cristià de Tir. La seva exclusió de les ordres prèvies havia fet que aquesta zona es convertís en un refugi per a les persones desplaçades que fugien d’altres parts de la ciutat i de la regió circumdant.
Advertències de Teheran
Israel manté els atacs al sud del Líban malgrat les advertències de l’Iran que no continuï l’ofensiva. Teheran i Tel-Aviv es van llançar, durant diumenge passat i dilluns, una sèrie d’atacs creuats, els primers des de l’alto el foc declarat a l’abril, després que l’Exèrcit israelià bombardegés Beirut en una acció contra Hezbol·là.
Dilluns passat, el ministre de Cultura, Hassan Salamé, va confirmar a AFP que el bombardeig israelià de Tir havia danyat el seu lloc arqueològic. Aquestes ruïnes, originàries del tercer mil·lenni a.C., inclouen una extensa àrea que condueix a un antic port submergit, i inclouen àmplies termes romanes públiques del segle II o III d. C. i una arena rectangular del segle IV amb capacitat per a fins a 2.000 espectadors.
El director regional de llocs arqueològics del sud del Líban del Ministeri de Cultura, Ali Badawi, va lamentar que el bombardeig d’ahir provoqués "el mal més gran que el lloc ha patit durant aquesta guerra". Els atacs pròxims i un impacte directe han danyat peces arqueològiques, com columnes, capitells i mosaics.
Protegits per la Haia
La setmana passada, l’Exèrcit israelià va prendre el castell medieval de Beaufort, també reconegut per la Unesco. Igual que les ruïnes de Tir, tots dos llocs arqueològics estan protegits per la Convenció de la Haia del 1954 per a la propietat cultural durant els conflictes armats i pels distintius de l’Escut Blau de la Unesco.
La violència israeliana ha arrasat àmplies zones del sud i de l’est del Líban, i dels suburbis del sud de la capital, Beirut. Almenys 3.666 persones han mort i 11.321 més han resultat ferides des del reinici de les hostilitats el 2 de març al Líban. En les últimes 24 hores, hi va haver 29 víctimes mortals i 133 ferits.La setmana passada l’Exèrcit israelià va prendre el castell medieval de Beaufort, també reconegut per la UNESCO. Igual que les ruïnes de Tiro, els dos llocs arqueològics estan protegits per la Convenció de la Haia de 1954 per a la propietat cultural durant els conflictes armats i pels distintius de l’"Escud Blau" de la UNESCO, que atorguen a aquests llocs una protecció jurídica més gran. A més de posar en risc monuments que expliquen diverses civilitzacions, la violència israeliana ha arrasat àmplies zones del sud i l’est del Líban, i dels suburbis del sud de Beirut. Almenys 3.666 persones han mort i 11.321 més han resultat ferides des del reinici de les hostilitats el 2 de març al Líban. En les últimes 24 hores, hi ha hagut 29 víctimes mortals i 133 ferits.
Dilluns passat, el gabinet de seguretat israeliana va autoritzar l’Exèrcit perquè llancés atacs contra els suburbis del sud de Beirut "en resposta a qualsevol llançament de coets des del Líban que entri en territori israelià, sense necessitat d’aprovació política", segons informacions del Canal 14 israelià.
Les autoritats castrenses van informar que un milicià de Hezbol·là va creuar a l’interior de la zona d’amortiment en territori libanès, la franja del sud del Líban adjacent a la frontera que fa setmanes que les tropes israelianes ocupen, i es va infiltrar a Israel abans de ser assassinat.A més, aquest dilluns el gabinet de seguretat israeliana ha autoritzat l’Exèrcit a llançar atacs contra els suburbis del sud de Beirut "en resposta a qualsevol llançament de coets des del Líban que entri en territori israelià, sense necessitat d’aprovació política", d’acord a les informacions compartides pel Canal 14 israelià. Les autoritats castrenses han informat que un milicià de Hezbol·là hauria creuat a l’interior de l’autodenominada com a zona d’amortiment en territori libanès, fa setmanes que la franja del sud del Líban adjacent a la frontera que fa setmanes que ocupa, i que s’hauria infiltrat a Israel abans de ser assassinat.
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