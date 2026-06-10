El judici contra David Sánchez queda vist per a sentència
Les acusacions populars afirmen que s’ha demostrat la contractació irregular del germà del president
Belén Castaño Chaparro
"És una victòria no només processal, sinó, sobretot, davant un grup de persones que estan actuant clandestinament davant l’Estat de dret perseguint jutges, membres de l’UCO, les acusacions populars: les clavegueres".
És la valoració que va fer el secretari general i advocat d’Hazte Oír, Javier María Pérez Roldán, després que el judici pel presumpte enxufe de David Sánchez i el seu amic Luis Carrero a la Diputació de Bajadoz –que a més d’aquests dos últims ha fet seure al banc dels acusats l’expresident de la institució provincial i exlíder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo, i vuit càrrecs i funcionaris més– va quedar vist per a sentència ahir a l’Audiència de Badajoz."Ha sigut una victòria no només processal, sinó, sobretot, davant un barbàrie de persones que estan actuant clandestinament davant l’Estat de Dret, perseguint jutges, membres de l’UCO, a les acusacions populars: les clavegueres". És la valoració que ha fet el secretari general i advocat d’Hazte Oír, Javier María Pérez Roldán, després que el judici pel presumpte endoll de David Sánchez i el seu amic Luis Carrero a la diputació pacense, que a més d’aquests dos últims ha assegut a la banqueta l’expresident de la institució provincial i exlíder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo, i vuit càrrecs més i funcionaris més, hagi quedat vist per a sentència aquest dimarts a l’Audiència de Badajoz.
Per a Hazte Oír, en el judici les defenses no van rebatre una part que era "fonamental" de la causa: els correus electrònics que acrediten que les places de David Sánchez i de Luis Carrero estaven "adjudicades des d’abans que es fessin públiques". Pel que fa a la intervenció de Gallardo a l’exercir el seu dret a l’última paraula, el lletrat de Hazte Oír va assenyalar que "semblava que estava retransmetent un partit de futbol". "Ell s’ha pres això com a part de la seva professió, que entre altres coses era enxufar, buscar-se l’amistat dels que entenia que el podien ajudar políticament", va dir Pérez Roldán.
Els informes de l’UCO
Per la seva banda, l’advocat de Iustitia Europa, Luis María Pardo– una altra de les acusacions populars–, es va mostrar confiat en el fet que els informes de l’UCO, malgrat les "pressions patides per part de la mateixa Direcció Adjunta Operativa (DAO) i de l’antic director general de la Guàrdia Civil", han aconseguit reunir indicis que s’han convertit en "una prova racional i suficient per a una possible condemna per a tots els acusats dels delictes de prevaricació i tràfic d’influències".
Pardo va tornar a reivindicar el paper de les acusacions populars en aquest procediment judicial que, "davant de l’absència del ministeri fiscal", han exercit amb "lleialtat i professionalitat" aquesta figura reconeguda a la Constitució espanyola "que per part dels òrgans polítics, dels uns i dels altres, sempre s’intenta destruir".
Per la seva banda, Alexis Aneas, advocat de Liberum, una altra de les acusacions populars al costat de Manos Limpias, Abogados Cristianos, Vox i el PP, entén que en el judici ha quedat acreditat que "es va fer un vestit a mida" perquè només una persona, amb referència al germà del president del Govern, pogués accedir a la plaça de coordinador d’activitats dels conservatoris. Segons la seva opinió, el procés va ser "fraudulent" i per això "mereix un retret penal".Per la seva banda, Alexis Aneas, advocat de Liberum, una altra de les acusacions populars al costat de Manos Limpias, Abogados Cristianos, Vox i el PP, entén que en el judici ha quedat acreditat que "es va fer un vestit a mida" perquè només una persona, amb referència al germà del president del Govern, pogués accedir a la plaça de coordinador d’activitats dels conservatoris, per la qual cosa el procés va ser "fraudulent" i per això "mereix un retret penal".
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