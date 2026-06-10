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El jutge es blinda davant possibles nul·litats

El jutge es blinda davant possibles nul·litats

El jutge es blinda davant possibles nul·litats / A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

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Cristina Gallardo

Madrid

El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama va sol·licitar divendres a les autoritats judicials dels EUA "autorització per a la utilització com a mitjà de prova en el procés penal espanyol de l’extracció telefònica del dispositiu mòbil pertanyent a Rodolfo Reyes Rojas". Es tracta d’un exdirectiu de Plus Ultra al qual l’ex fiscal general de Veneçuela va vincular negocis irregulars del deposat president Nicolás Maduro, ja que en aquest dispositiu es contenen missatges clau en la investigació oberta contra l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d’influències i blanqueig de capitals relacionat amb el rescat d’Air Europa.El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama va sol·licitar divendres passat a les autoritats judicials dels EUA "autorització per a la utilització com a mitjà de prova en el procés penal espanyol de l’extracció telefònica del dispositiu mòbil pertanyent a Rodolfo Reyes Rojas". Es tracta d’un exdirectiu de Plus Ultra al qual l’exfiscal general de Veneçuela ja va vincular al seu dia negocis irregulars del deposat president Nicolás Maduro, ja que en aquest dispositiu es contenen missatges clau en la investigació oberta contra l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d’influències i blanqueig de capitals relacionat amb el rescat d’Air Europa.

En la seva resolució, el magistrat demana "cooperació jurídica internacional a les autoritats dels Estats Units, interessant l’autorització per a la utilització com a mitjà de prova en el procés penal espanyol" del contingut del telèfon. Això sembla avançar qualsevol moviment que pugui realitzar la defensa de l’expresident socialista per anul·lar aquesta prova. En la seva resolució, a la qual ha tingut accés El PERIÓDICO, el magistrat demana expressament "cooperació jurídica internacional a les autoritats dels Estats Units, interessant l’autorització per a la utilització com a mitjà de prova en el procés penal espanyol", del contingut del telèfon, cosa que sembla avançar qualsevol moviment que pugui realitzar la defensa de l’expresident socialista amb l’objectiu d’anul·lar aquesta prova.Com ja assenyalava en la seva interlocutòria d’entrada i registre del despatx de Rodríguez Zapatero, el contingut del mòbil de Reyes Rojas va ser posat a disposició de la Brigada Central de Blanqueig de Capitals i Anticorrupció per l’agència dels Estats Units Homeland Security Investigations (HSI) mitjançant ofici amb data del 18 de març.

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