L’UCO va ser alertada en una nota de l’atac de Leire Díez l’abril del 2025
La unitat d’intel·ligència de la Guàrdia Civil va informar que "un grup de persones estarien orquestrant una campanya de desinformació"
Juan José Fernández
Una "nota de despatx" sense capçalera, simplement anomenada així, va arribar a l’UCO el 29 d’abril del 2025. Procedia de fets recollits en una de les Unitats Centrals Especials (UCE) de la Direcció d’Informació de la Guàrdia Civil. El seu títol era lacònic: "Possibles estratègies de defensa davant investigacions de l’UCO". En el seu text arribava el primer avís que la Unitat Central Operativa de l’institut armat rebia sobre l’orquestració d’una ofensiva contra la unitat i alguns dels seus oficials.Una "nota de despatx" sense capçalera, simplement anomenada així, "nota de despatx", va arribar a l’UCO el 29 d’abril del 2025. Procedia de fets recollits en una de les Unitats Centrals Especials (UCEs) de la Direcció d’Informació de la Guàrdia Civil. El seu títol, com correspon, era lacònic: "Possibles estratègies de defensa davant investigacions de l’UCO". En el seu text arribava el primer avís que la Unitat Central Operativa de l’institut armat rebia sobre l’orquestració d’una ofensiva contra la unitat i contra alguns dels seus oficials.
La nota està en l’origen de la crispació que envolta les investigacions que la Guàrdia Civil, en qualitat de policia judicial, porta a terme en la trama Leire. La unitat que va enviar la nota és la principal unitat d’intel·ligència de la Guàrdia Civil, hereva de l’antic SIGC.La nota està en l’origen de la crispació que envolta les investigacions que la Guàrdia Civil, en qualitat de policia judicial, està portant a terme en la trama Leire. La direcció que va enviar la nota és la principal unitat d’intel·ligència de la Guàrdia Civil, l’hereva de l’antic SEGC, o Servei d’Informació del Cos. La Unitat d’Informació avisava, sense revelar la font, de les activitats de Leire Díez buscant material compromès. "Per part d’aquesta unitat, es van obtenir informacions que apunten a l’existència d’un grup de persones que estarien orquestrant una campanya de desinformació que buscaria desacreditar les investigacions efectuades per l’UCO i la professionalitat i honorabilitat personal d’alguns dels seus integrants", diu el text del document, incorporat al sumari que instrueix el jutge de l’Audiència Nacional Santiago PLa Direcció d’Informació avisava, sense revelar la font, dels manejos de Leire Díez buscant material compromès. "Per part d’aquesta Direcció, s’han obtingut informacions que apunten a l’existència d’un grup de persones que estarien orquestrant una campanya de desinformació que buscaria desacreditar les investigacions efectuades per la UCO i la professionalitat i honorabilitat personal d’alguns dels seus integrants (en concret del tinent coronel Antonio Balas...)", diu el text del document, incorporat al sumari que instrueix el jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz.edraz. Arran d’aquella nota, el llavors cap de l’UCO, Rafael Yuste, va ordenar posar escorta a Balas i a un altre agent relacionat amb la investigació.Arran d’aquella nota, el llavors cap de l’UCO, Rafael Yuste, va ordenar posar escorta Balas i un altre agent relacionat amb la investigació.
Per primera vegada transcendeix un document del dia a dia d’una unitat d’intel·ligència que parla dels efectes de la desinformació. "L’objecte d’aquesta campanya seria mirar de crear un corrent d’opinió i d’influència basat en la suposada falta de rigor professional i en l’existència de motivacions espúries en les investigacions desenvolupades per l’UCO", considera l’analista que va fer arribar els fets al general en cap d’InformaciónPer primera vegada transcendeix un document del dia a dia d’una unitat d’intel·ligència que parla tan eloqüentment dels efectes de la desinformació. "L’objecte d’aquesta campanya seria mirar de crear un corrent d’opinió i d’influència basada en la suposada falta de rigor professional i en l’existència de motivacions espúries en les investigacions desenvolupades per la UCO", considera l’analista que va fer arribar els fets al general cap Informació.. L’objectiu final d’aquesta campanya era que el descrèdit "s’estengués a les actuacions que afecten l’entorn dels membres del Govern".L’objectiu final d’aquesta campanya de la qual advertien era que el descrèdit "s’estengués a les actuacions que afecten l’entorn dels membres del Govern".
Una dona influent
Per primera vegada, una unitat de la Guàrdia Civil no implicada en tasques de policia judicial parlava d’"una dona identificada com María Leire Díez Castro". La nota d’Informació l’assenyalava després d’haver contactat amb el comandant Villalba i "l’entorn de Hafesa".Per primera vegada, també, una unitat de la Guàrdia Civil no implicada en tasques de policia judicial parlava d’"una dona identificada com María Leire Díez Castro". La nota d’Informació l’assenyalava després d’haver contactat amb el comandant Villalba i "l’entorn de Hafesa".
El servei d’intel·ligència de la Guàrdia Civil li va donar un cop d’ull a aquella dona. La nota de la Unitat d’Informació adverteix l’UCO que Leire Díez "disposa d’abundant producció a les xarxes socials, amb clara vinculació al PSOE i al senyor Santos Cerdán". Assenyala que el grup de Leire actua "de manera molt directa i ‘agressiva’ i per mitjans poc discrets".El servei d’intel·ligència de la Guàrdia Civil li va donar un cop d’ull a aquella dona. La nota de la Direcció d’Informació adverteix l’UCO que Leire Díez "disposa d’abundant producció a les xarxes socials, amb clara vinculació al PSOE i al senyor Santos Cerdán". Assenyala a més que el grup de Leire actua "de forma molt directa i ‘agressiva’ i per mitjans poc discrets".
Al·lusió a la directora
El comandant Villalba va explicar als seus superiors que Leire i un company d’aquesta a Correus, Fran Ortega, li van oferir un nou advocat, amb el suport de "Koldo i el partit". La nota diu: "Sembla que de moment el comandant no hauria acceptat aquest oferiment". El comandant Villalba havia explicat als seus superiors que Leire i un company d’aquesta a Correus, Fran Ortega, li havien ofert un nou advocat, amb el suport de "Koldo i el partit". La nota diu: "Sembla que de moment el comandant no hauria acceptat aquest oferiment".
Informació va alertar dels plans parlats durant una videoconferència de Leire Díez, l’empresari Javier Pérez Dolset, l’advocat Jacobo Teijelo i d’altres, amb Alejandro Hamlyn. En aquesta videoconferència s’ofereix a Hamlyn "atacar processalment la instrucció que està portant l’UCO", segons la notaInformació va alertar dels plans parlats durant una videoconferència – ja molt coneguda – de Leire Díez, l’empresari Javier Pérez Dolset, l’advocat Jacobo Teijelo i d’altres, amb Alejandro Hamlyn. En aquesta videoconferència surt que se li ofereix a Hamlyn "atacar processalment la instrucció que està portant l’UCO", actuant en conjunt, "personalitzant acusacions injurioses" contra els guàrdies que investiguen el cas, segons la nota.. Hi ha en la nota, a més de la informació que li passen a la UCO, un apunt significatiu: "Aquest grup de persones faria veure que al darrere d’aquesta estratègia es trobaria el senyor Santos Cerdán, i que en tenia coneixement igualment la directora general de la Guàrdia Civil".Hi ha en la nota, a més de la informació que li passen a la UCO, un apunt significatiu: "Aquest grup de persones faria veure que darrere d’aquesta estratègia es trobaria el sr. Santos Cerdán, tenint-ne coneixement igualment la directora general de la Guàrdia Civil".
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