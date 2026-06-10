Mañueco, investit president amb els vots del PP i Vox
"Això és l’inici d’una gran amistat", afirma després de cridar a "prescindir de la demagògia" per "entendre la prioritat nacional"
VERÓNICA DE CASTRO
El president del PP a Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, va ser investit ahir president de la comunitat per les Corts gràcies al recolzament dels 33 procuradors que el seu partit va aconseguir en les eleccions del 15 de març i dels 14 que va obtenir Vox.
"Aquest és el començament d’una gran amistat", assegurava en la seva última intervenció Mañueco just abans que s’iniciessin les votacions, que es van dur a terme en veu alta. La resta de partits amb representació a l’hemicicle, PSOE, UPL, Per Àvila i Sòria Ja (un total de 35 procuradors), hi van votar en contra.
Gràcies a l’acord de governabilitat firmat amb el partit liderat per Santiago Abascal, Mañueco va aconseguir 47 vots, cinc per sobre dels 42 que marca el llindar de la majoria absoluta.
"Estic molt satisfet, molt il·lusionat, i ara a continuar treballant. Estic confiat que aquesta legislatura serà millor que l’anterior. A partir d’ara aquesta satisfacció, aquesta il·lusió i aquestes ganes que tinc estic convençut que de la mà del govern de coalició i d’un magnífic pacte, portaran Castella i Lleó a les seves cotes més altes", va destacar.
Mañueco jurarà el seu càrrec demà al Parlament autonòmic. A l’acte està previst que hi assisteixin, entre altres autoritats, la presidenta de la Junta d’Extremadura, María Guardiola, i el president del Govern d’Aragó, Jorge Azcón.
La votació va començar a prop de les 20.30 hores, i després d’una intensa jornada que començava a les 12.00 hores amb el discurs de Mañueco, que va durar entorn d’una hora i 20 minuts. Va començar dient: "Castella i Lleó és el primer. Les seves aspiracions, les seves esperances, les seves il·lusions són les meves".
A més de remarcar que governarà per a tothom, va defensar que la responsabilitat política "ha d’estar associada a un lideratge públic on els principis ètics i la rectitud personal siguin tan importants com la capacitat d’aconseguir resultats". "Una cosa que, per desgràcia, estem lluny de veure en el Govern d’Espanya", va afegir.
Per això, va defensar que entén la política "d’una altra forma". "Crec en la política lluny d’extremismes, que cal vèncer amb moderació, serietat i confiança", va dir.
Fernández Mañueco va dir que "s’inicia una nova etapa" i va voler fer una precisió sobre la prioritat nacional: "Es tracta d’una cosa fàcil d’entendre si prescindim de les demagògies interessades".
Criteris
Va detallar que s’aplicarà seguint tres estrictes criteris: "Acatant la Constitució, l’ordenament jurídic i l’Estatut d’Autonomia; prestant de forma global els serveis públics essencials i excloent qualsevol limitació o retrocés en els drets ja consolidats en la nostra comunitat".
"Que ningú busqui confondre ni posi el crit al cel de manera interessada", va sentenciar sobre això, i va remarcar també que Castella i Lleó "té en la immigració legal i ordenada una font de progrés. Per això sempre seran ben rebuts i tindran el nostre recolzament els que vulguin venir a contribuir amb la seva feina, esforç i compromís personal a la prosperitat comuna".
Primera reunió a Andalusia
El PP i Vox van arrencar ahir unes negociacions a Andalusia que s’han retardat al màxim. Quan quedaven tot just dos dies per a la presa de possessió dels diputats, fins ara amb prou feines hi havia hagut converses més enllà de la breu trobada entre Juanma Moreno i Santiago Abascal durant la visita del papa Lleó XIV a Madrid. Fins ahir a la tarda, quan els equips de negociació de les dues formacions es van reunir al Parlament en la primera cita oficial després de les eleccions del 17M.La reunió es va produir a primera hora de la tarda al Parlament, on hi va haver tant el president andalús, Juanma Moreno, com el líder de Vox Andalusia, Manuel Gavira. Totes dues formacions van mantenir un màxim nivell de discreció fins al punt que van eludir qualsevol imatge o declaració davant dels mitjans de comunicació.
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