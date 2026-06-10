Lleó XIV a Catalunya
Illa: «El missatge del Papa és molt pertinent i connecta amb la immensa majoria de catalans»
La majoria de partits s’aboquen amb el Papa i rebaixen la polèmica pel català
Illa es reuneix amb el Papa i li agraeix la seva «sensibilitat cap a Catalunya»
Última hora del trànsit avui a Barcelona durant la visita del Papa, en directe | Restriccions, carrers tallats i afectacions amb metro, tren i autobusos
Júlia Regué
El president de la Generalitat, Salvador Illa, es defineix com a creient practicant i assegura que els seus valors espirituals el guien a l’hora de prendre decisions. La visita del Papa a Catalunya és una cita inèdita per a ell, però creu que també ho és per a Catalunya perquè els seus missatges «transcendeixen» l’àmbit estrictament religiós. En entrevistes a Catalunya Ràdio i la COPE, el cap del Govern ha enaltit que el discurs de Lleó XIV és «més pertinent i rellevant avui», perquè crida a la «tolerància amb què pensa diferent» i en favor d’una «pau desarmada i desarmant» en un moment en què l’ús de la força s’imposa «com a únic mètode de resolució de conflictes». «Connecta amb el que és Catalunya i amb la immensa majoria dels catalans [...] És un missatge molt pertinent en els temps que corren», ha assenyalat.
Illa es va reunir dimarts amb el Papa al Palau Episcopal i van compartir part dels seus postulats. La principal, la crida del pontífex que qualsevol pugui aportar el seu gra de sorra per millorar la situació, ha explicat, cada un des del seu àmbit de responsabilitat i activitat, per fer del món un lloc millor. «No només fa un diagnòstic, una descripció del que passa, sinó que dibuixa un camí per comprometre’ns amb el que puguem», ha assegurat, i ha abundat que «cal alçar la mirada i prendre perspectiva», una idea que marca la campanya de l’Església catòlica en aquest viatge pel Estat: «Alça la mirada». El cap del Govern ha dit que mai ha tingut cap dubte sobre la sensibilitat de Lleó XIV amb Catalunya i que s’expressa així en la seva visita després de la polèmica per l’absència del català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, una cosa que es corregirà.
El president ha agraït al Papa el seu llenguatge «respectuós» en un context en el qual s’utilitza una manera d’expressar-se «molt violenta», i ha afirmat que inspira confiança perquè llança un sentiment d’esperança en una època de canvis tecnològics, geopolítics, mediambientals i econòmics «que presenta riscos, però també oportunitats». Així, ha demanat que no s’alimenti la por, que és el que genera rebuig i alimenta l’extrema dreta, sinó que s’aprofitin les oportunitats que ofereix. «Si no, només hi ha una dinàmica de queixa, tancament i nostàlgia de temps del passat», ha recalcat.
En aquesta direcció, ha defensat que cal regular de forma «estricta» l’ús de les xarxes socials i també de la intel·ligència artificial perquè els directius de les empreses tecnològiques es posin al servei de la societat, i no les persones al seu servei. «Europa ha marcat un camí en aquest sentit i cal ser clars, més contundents i persistents, a l’hora d’exigir regulacions», ha insistit.
Sobre si creu que pot resultar incompatible que una persona creient sigui un dirigent del socialisme, Illa ha resolt que «l’Església és molt plural, i això és una riquesa, hi ha una miqueta de tot». «Jo em sento molt còmode amb les meves creences religioses i la meva militància. De vegades hi ha hagut més prudència a expressar en públic les creences religioses per part de l’esquerra, però jo no m’he amagat, les he expressat públicament», ha afirmat, declarant-se «creient i catòlic com a doble condició». Ara bé, ha defensat que les institucions siguin «aconfessionals», una cosa que no veu incompatible amb el fet que cada líder expressi les seves creences religioses: «Quan en tinc dubtes i he de prendre decisions, intento guiar-me pels valors que inspiren la meva vida i espiritualitat», ha conclòs.
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