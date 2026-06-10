El PP, a l’expectativa sobre la vinculació del PNB amb la trama
Els investigadors apunten a la participació d’algun dirigent basc en els contactes del grup de Cerdán
Mariano Alonso Freire
Aparcada definitivament la treva tàcita amb motiu dels primers dies de la visita del Papa, el PP torna a la càrrega contra el Govern pels casos de corrupció. El partit d’Alberto Núñez Feijóo manté oberts tots els fronts de la seva ofensiva política i ressalten una nova imputació, la de l’exvicepresident de la Societat Estatal de Participacions Institucionals, la SEPI, Bartolomé Lora, pel rescat a Air Europa, després d’una querella del PP.
És una nova fita per sumar a la imputació de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, que el 17 de juny compareixerà per primera vegada davant del jutge. També s’inclou el judici oral al germà de Pedro Sánchez, que ha quedat vist per a sentència, la investigació judicial a Begoña Gómez i el cas de Leire Díez.
La directora de la Guàrdia Civil
Precisament d’aquí a una setmana, el dimarts dia 16, compareixerà en la comissió d’Interior del Senat, a petició del PP, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Va tardar més de 24 hores a desmentir els seus contactes amb Leire Díez, que finalment va admetre, restant-hi importància, quan el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, els va negar de manera taxativa.Precisament d’aquí a una setmana, dimarts dia 16, compareixerà en la comissió d’Interior del Senat, a petició expressa del PP, la directora de la Guàrdia Civil, la socialista Mercedes González, que va tardar més de vint-i-quatre hores a desmentir els seus contactes amb Leire Díez, que finalment va acabar admetent tot i que restant-los importància, quan el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, els va arribar a negar de manera taxativa.
Però a més d’això, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l’UCO, apunta a la possible participació d’algun dirigent del Partit Nacionalista Basc (PNB) en els contactes de la trama que liderava l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán amb l’empresa Tubos Reunidos. Es tracta de la companyia basca que havia sigut rescatada el 2021 amb 112,8 milions d’euros de diners públics i va ser registrada el 4 de juny passat pels agents de l’institut armat. La trama corrupta hauria cobrat 40.000 euros després que Cerdán rebés a la seu socialista de Ferraz els directius de l’empresa rescatada. Fonts del PP asseguren que es tracta d’un aspecte de la trama que convé no passar per alt i afirmen: "Explicaria tantes coses…".Però a més d’això, i tal com va informar EL PERIÓDICO, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l’UCO, apunta a la possible participació d’algun dirigent del Partit Nacionalista Basc (PNB) en els contactes de la trama que liderava l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán amb l’empresa Tubos Reunidos. Es tracta de la companyia basca que havia sigut rescatada el 2021 amb 112,8 milions d’euros de diners públics i va ser registrada el 4 de juny passat pels agents de l’institut armat. La trama corrupta hauria cobrat 40.000 euros després de rebre Cerdán a la seu socialista de Ferraz els directius de l’empresa rescatada. Fonts del PP asseguren que es tracta d’un aspecte de la trama que convé no passar per alt, i amb cert grau d’ironia, afirmen: "Explicaria tantes coses...".
Al PP continuen sense descartar la possibilitat d’una moció de censura contra Pedro Sánchez, el mateix instrument amb què el líder del PSOE va arribar a la Moncloa el 2018 després d’enderrocar Mariano Rajoy amb el suport dels penebistes. Una moció de censura de Feijóo contra Sánchez només seria viable amb els vots dels set diputats de Junts per Catalunya i/o amb els cinc del PNB.En l’actual context, els de Feijóo i el mateix líder dels populars en les seves declaracions públiques, continuen sense descartar la possibilitat d’una moció de censura contra Pedro Sánchez, el mateix instrument amb què el líder del PSOE va arribar a la Moncloa l’any 2018 després d’enderrocar amb la majoria parlamentària a Mariano Rajoy, amb el recolzament imprescindible dels penebistes. Una moció de censura ara de Feijóo contra Sánchez només seria viable amb els vots dels set diputats de Junts per Catalunya i/o amb els cinc del PNB.
Una vegada i una altra, els dirigents de la dreta espanyola han criticat al partit presidit per Aitor Esteban el seu suport al PSOE i, segons el parer dels populars, haver-se convertit en "còmplices de Sánchez i de les trames que l’assetgen". Tot i que si es demostrés que al PNB l’escàndol li esquitxa en gran manera, l’atac dels populars s’incrementaria exponencialment.Una vegada i una altra, els dirigents de la dreta espanyola han criticat al partit presidit per Aitor Esteban el seu recolzament PSOE i, segons el parer dels populars, haver-se convertit en "còmplices de Sánchez i de les trames que l’assetgen", tal com va dir aquest dimarts la vicesecretària de Política Social del PP, Carmen Fúnez, no en va en declaracions als mitjans de comunicació a Bilbao. Tot i que si es demostra (la causa oberta pel jutge de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, segueix endavant) que al PNB l’escàndol li esquitxa en gran manera, l’atac dels populars s’incrementaria exponencialment.
Mentrestant, el Govern continua delimitant la presumpta trama del cas Leire per boicotejar les investigacions contra el Govern a l’exmilitant i, amb certs dubtes, a l’exsecretari d’Organització Santos Cerdán. Segons defensen fonts de la Moncloa, "jurídicament no hi ha cap indici" per imputar al partit o, fins i tot, per cridar com a testimoni el president del Govern, Pedro Sánchez.
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