El TPI suspèn el fiscal en cap per una denúncia sexual
Khan, que va ordenar arrestar Netanyahu, va ser acusat el 2024 de conducta inapropiada
El Periódico
L’òrgan executiu del Tribunal Penal Internacional (TPI) va decidir suspendre amb efecte immediat el fiscal en cap, Karim Khan, i traslladar als països membres la decisió sobre el seu futur, en un pas sense precedents en la institució i després de dos anys de polèmica per acusacions de conducta sexual inapropiada.
En un comunicat, la Mesa de l’Assemblea dels Estats Part del TPI va explicar que, per majoria qualificada, va acordar remetre el procediment disciplinari per acusacions de relacions sexuals no consentides contra Khan al ple dels 125 països membres, informa l’agència Efe.En un comunicat difós al terme d’una reunió feta a la Haia, la Mesa de l’Assemblea dels Estats Parts de la CPI, òrgan executiu i de coordinació, va explicar que, per majoria qualificada, va acordar remetre el procediment disciplinari per acusacions de relacions sexuals no consentides contra Khan al ple dels 125 països membres. No obstant, la suspensió del fiscal en cap, fins que s’adopti una decisió final, "no és una indicació del resultat final" del procediment, va assegurar la Mesa sobre una mesura que suposa un dur revés per al fiscal britànic. Aquest havia defensat que les conclusions d’un panel independent d’experts judicials equivalien a una exoneració de les acusacions.No obstant, la suspensió del fiscal en cap, fins que s’adopti una decisió final, "no és una indicació del resultat final" del procediment, va assegurar la Mesa sobre una mesura que suposa un dur revés per al fiscal britànic, que fins ara havia defensat que les conclusions d’un panel independent d’experts judicials equivalien a una exoneració de les acusacions.
La decisió obre un nou capítol en una crisi institucional que va començar l’abril del 2024, quan una advocada va denunciar haver sigut víctima de conductes sexuals no consentides.La decisió obre un nou capítol en una crisi institucional que va començar l’abril del 2024, quan una advocada que treballava directament sota la supervisió de Khan va denunciar haver sigut víctima de conductes sexuals no consentides. Dos companys de la denunciant van traslladar les acusacions a la direcció del TPI, que va obrir una investigació.
Khan va denunciar una campanya destinada a apartar-lo del càrrec a causa de les seves decisions judicials, com lesKhan, que es va apartar de les seves funcions el maig de l’any passat a l’espera de les conclusions de la investigació, ha denunciat en repetides ocasions una campanya destinada a apartar-lo del càrrec a causa de les seves decisions judicials. ordres d’arrest contra el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i el seu exministre de Defensa, Yoav Gallant, per crims de guerra a Gaza. De fet, Israel ja va demanar ahir que s’anul·li el procés.
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