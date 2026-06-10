La trama Leire comptava amb la Fiscalia General per "desmuntar" l’UCO
"Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure l’FGE amb aquest tema", va respondre l’exmilitant a un advocat després de rebre un missatge d’un condemnat pel frau d’hidrocarburs
Cristina Gallardo
La investigació que porta a terme el jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz sobre el grup que podria haver rebut pagaments del PSOE per boicotejar causes judicials que esquitxen el Govern inclou un angle poc habitual, relatiu a les sospites de l’instructor sobre una presumpta relació amb la trama de persones pertanyents a la fiscalia. El jutge va reclamar dades sobre possibles visites a la seu de la Fiscalia General en temps d’Álvaro García Ortiz, mentre que els investigadors revelen converses de l’exmilitant socialista Leire Díez que apunten en la mateixa direcció.La investigació que porta a terme el jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz sobre el grup que podria haver rebut pagaments del PSOE per boicotejar causes judicials que esquitxen el Govern inclou un angle poc habitual, relatiu a les sospites de l’instructor sobre una presumpta relació amb la trama de persones pertanyents a la fiscalia. El jutge ha reclamat dades sobre possibles visites a la seu de la Fiscalia General en temps d’Álvaro García Ortiz, mentre que els investigadors revelen converses de l’exmilitant socialista Leire Díez que apunten en la mateixa direcció.
Així, en el sumari a què va tenir accés EL PERIÓDICO s’inclouen els textuals d’una reunió feta el 10 de desembre del 2024, interceptada per la Unitat Central Operativa (UCO), en la qual la mateixa Díez revela que va ser "la pota de la fiscalia" la que li va dir que "per ajudar en la causa judicial, cal veure on són les fallades en la causa policial".Així, en el sumari al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO s’inclouen els textuals d’una reunió feta el 10 de desembre del 2024 que va ser interceptada per la Unitat Central Operativa (UCO) en què la mateixa Díez revela que va ser "la pota de la fiscalia" la que li va dir que "per ajudar en la causa judicial, cal veure on són les fallades en la causa policial". En aquesta reunió hi van participar altres imputats com l’advocat Jacobo Teijelo, l’empresari Javier Pérez Dolset o el capità de la Guàrdia Civil Juan Sánchez Yepes."Perquè aquí, sense causa policial i sense fiscalia que doni per bona aquesta causa policial [...]". "[...] ordenem això i comencem a desmuntar-lo a l’inici i a l’inici és la instrucció policial, la que sigui, UCO, guard, o sigui, Policia Nacional, m’és igual", afegia l’exmilitant en aquesta reunió, que va mantenir amb altres imputats en el cas, com són l’advocat Jacobo Teijelo, l’empresari Javier Pérez Dolset o el capità de la Guàrdia Civil Juan Sánchez Yepes.
"Vam començar a desmuntar des de baix […] jo necessito saber on són els errors a baix, necessito el qui, com, quan, on i per què. Perquè, si no fem això, es desmunta de policial a fiscal. Et donaré una dada, jo estic aquí asseguda perquè la pota intermèdia que és la fiscal m’ha dit: ves a la policial i busca que aquí hi ha irregularitats, Leire", transcriuen els agents de l’UCO, que inclouen aquesta conversa en un dels informes que ja es troba en mans del titular del Jutjat Central d’Instrucció."Vam començar a desmuntar des de baix [...] jo necessito saber on són els errors a baix, necessito el qui, com, quan, on i per què. Perquè és que, si no fem això, de veritat, es desmunta de policial a fiscal, és més, et donaré una dada, jo estic aquí asseguda, perquè, la pota intermèdia que és la fiscal, m’ha dit, veti la policial [...] veti i busca que aquí hi ha irregularitats Leire", transcriuen els agents de la UCO, que inclouen aquesta conversa en un dels informes que ja es troba en mans del titular del Jutjat Central d’Instrucció número.
Els agents vinculen aquests plans amb converses posteriors, com la que van mantenir Díez i l’advocat esmentat sobre José Norberto Uzal, un ex alt càrrec del Govern d’Alberto Núñez Feijóo a Galícia condemnat el novembre del 2025 per frau d’hidrocarburs.Els agents vinculen aquests plans amb converses posteriors que van en el mateix sentit, com la que van mantenir posteriorment Leire Díez i l’advocat abans esmentat sobre José Norberto Uzal, un ex alt càrrec del Govern d’Alberto Núñez Feijóo a Galícia que va resultar condemnat el novembre del 2025 per frau d’hidrocarburs.
L’UCO desconeix si va col·laborar amb el grup, però afegeix que va ser esmentat per Teijelo en una comunicació per WhatsApp amb Díez. "Ens firma avui", va dir el lletrat, a la qual cosa la dona va respondre: "Cony. Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el FGE amb aquest tema".L’UCO desconeix si va arribar a col·laborar amb el grup investigat, però afegeix que va ser esmentat per Teijelo en una comunicació per WhatsApp amb Leire Díez. Uzal tresandi. Nos firma hoy’, va dir el lletrat, a la qual cosa la dona va respondre: "Cony. Ja tenim via lliure perquè tu i jo ens en anem a veure el FGE amb aquest tema".
La menció a la fiscalia apareix quan la trama parla d’un altre condemnat per hidrocarburs, Antonio Rodríguez Estepa, que hauria contactat amb Díez i amb l’ara imputada Leticia de la Hoz, advocada de l’exassessor ministerial Koldo García. Teijelo li pregunta a Díez si "algú ha ofert a Estepa anar a Fiscalia", a la qual cosa respon que no i després es refereix a De la Hoz. "Però no descartis que Leticia no ho hagi deixat caure". La menció a la fiscalia també apareix quan la trama parla d’un altre condemnat per hidrocarburs, Antonio Rodríguez Estepa, que hauria contactat tant amb Leire Díez com amb l’ara també imputada Leticia de la Hoz, advocada de l’exassessor ministerial Koldo García. En aquest cas, Teijelo pregunta a Díez si "algú ha ofert a estepa anar a fiscalia?", i aquesta respon que ella no i després es refereix a De la Hoz. "Però no descartis que Leticia no ho hagi deixat caure. Perquè en això, Leticia encara té molt a aprendre a ser discreta".
Potser perquè existeixen aquest tipus d’indicis i, en resposta a una petició de la Fiscalia Anticorrupció, el jutge Pedraz va sol·licitar informació a la institució dirigida per Teresa Peramato sobre les reunions que es van produir a la seu de la Fiscalia General amb integrants de la trama. També vol que se l’informi sobre el nombre total de denúncies "formulades per Koldo García entre els mesos de gener a juny del 2025, i el tràmit donat a aquestes". Potser per l’existència d’aquest tipus d’indicis i, en resposta a una petició de la Fiscalia Anticorrupció, el jutge Pedraz ha sol·licitat informació a la institució dirigida avui per Teresa Peramato sobre les reunions que s’haguessin pogut produir a la seu de la Fiscalia General, amb integrants de la trama, com per exemple la mateixa Leire Díez, els advocats Ismael Oliver, Jacobo Teijelo i l’empresari Javier Pérez Dolset. També vol que se l’informi sobre el nombre total de denúncies "formulades per Koldo García entre els mesos de gener a juny del 2025, i el tràmit donat a aquestes".
La investigació policial
El contingut de les reunions mantingudes per l’exmilitant amb advocats i un guàrdia civil imputat el desembre del 2024 revela l’interès de Díez per sabotejar la tasca policial en les causes contra l’entorn o el partit de Pedro SánchEn tot cas, el contingut de les reunions mantingudes per l’exmilitant amb advocats implicats i un guàrdia civil imputat el desembre del 2024 revelen l’interès de Leire per sabotejar la tasca policial en les causes contra l’entorn o el partit de Pedro Sánchez.ez. En la reunió de novembre del 2025 en què es parlava de l’estratègia a seguir, el mateix Teijelo va exposar la importància d’aconseguir la nul·litat per al capità Sánchez Yepes, que uns mesos abans havia sigut interrogat pel jutge Pedraz com a imputat en una causa que investiga un frau amb l’empresa Gaslow de 136 milions d’euros en l’IVA dels hidrocarburs.En la mateixa reunió de novembre del 2025 en què es parlava de l’estratègia a seguir, el mateix Teijelo va exposar, queimportància d’aconseguir la nul·litat per al capità Sánchez Yepes, que uns mesos abans havia sigut interrogat pel mateix jutge Pedraz com a imputat en una causa en la qual s’investiga un frau amb l’empresa Gaslow de 136 milions d’euros en l’IVA dels hidrocarburs.
"Si s’aconsegueix la nul·litat del tema de Yepes, és una nul·li-tat neutral perquè no és políticament rellevant per a ningú. El que es diu connexió d’antijuridicitat es transmet aigües avall a totes les altres coses", explicava el lletrat "Anem a veure, si us adoneu d’una cosa perquè vegi ell on anem, si es para lo de él, és una parada precisa, si s’aconsegueix la nul·litat d’allò de Yepes és una nul·litat neutral perquè no és políticament rellevant per a ningú, però, el que es diu connexió d’antijuridicitat es transmet aigües a totes les altres coses", explicava el lletrat.. I afegia: "I el bo que té és que la culpa no la tindrà el jutge". Leire Díez el segueix: "Ho para tot la Guàrdia Civil… el jutge d’instrucció no, ni el fiscal tampoc, la Guàrdia Civil". El mateix capità participa en el diàleg assenyalant: "És clar, diran aquests cabrons que m’han enganyat, llavors […]. El prestigi de l’UCO se’ls en va a prendre pel cul", rematava l’advocat en la mateixa reunió.Afegia, "I el bo que té és que la culpa no la tindrà el jutge", a la qual cosa Leire Díez el segueix "per a tot la guàrdia civil... el jutge d’instrucció no, ni el fiscal tampoc, la guàrdia civil. El mateix capità participa en el diàleg assenyalant: "És clar, diran aquests cabrons m’han enganyat, llavors [...]. "El prestigi de l’UCO se’ls prendrà per cul", rematava l’advocat en la mateixa reunió.
En aquesta trobada és en la qual la trama estableix la seva estratègia: "Fa falta recopilar totes les causes i això es recupera parlant amb els advocats, o amb els acusats o amb algú conegut que en conegui un altre. És imprescindible aconseguir totes aquestes causes per fer les connexions entre totes. Una vegada tens això, ja tens els personatges tant policials com els no policials, és a dir, els investigats. A partir d’allà cal baixar al nivell de persones".En aquesta trobada és en la qual la trama estableix la seva estratègia, en paraules del lletrat: "Fa falta recopilar totes les causes i això es recupera parlant amb els advocats, o amb els acusats o amb algú conegut que en conegui un altre. És imprescindible aconseguir totes aquestes causes per fer les connexions entre totes, n’hi haurà algunes que serveixin i d’altres que no serveixin. Una vegada que tens això, ja tens els personatges tant policials, els actors policials, i els actors no policials, és a dir, als investigats. I a partir d’allà cal baixar al nivell de persones".
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