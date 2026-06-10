Trump anuncia represàlies contra Teheran per fer caure un helicòpter
El Periódico
El president dels EUA, Donald Trump, va anunciar ahir que hi haurà represàlies contra l’Iran per haver abatut durant la nit un helicòpter nord-americà a l’estret d’Ormuz. L’atac no va deixar víctimes.El president dels Estats Units, Donald Trump,va anunciar aquest dimarts que hi haurà represàlies contra l’Iran per haver fet caure ahir a la nit un helicòpter nord-americà a l’estret d’Ormuz, malgrat que l’atac no va deixar víctimes. "Dos pilots hi van estar involucrats, tots dos sans i estalvis. No obstant, els EUA han de respondre a aquest atac", va declarar el líder republicà en la seva xarxa Truth Social."Dos pilots hi van estar involucrats, tots dos sans i estalvis. No obstant, els Estats Units deuen, necessàriament, respondre a aquest atac", va declarar el republicà a la seva xarxa Truth Social.
Dilluns passat, un helicòpter militar va caure a prop de la costa d’Oman amb dos soldats nord-americans que van sobreviure, segons va informar el Comando Central dels Estats Units (Centcom) enmig de la renovada tensió a la regió per l’intercanvi d’atacs entre l’Iran i Israel.Aquest dilluns, un helicòpter militar amb dos soldats nord-americans va caure a prop de la costa d’Oman, on tots dos van sobreviure, segons va informar aquest dimarts el Comando Central dels Estats Units (Centcom) enmig de la renovada tensió a la regió per l’intercanvi d’atacs entre l’Iran i Israel.
Forces nord-americanes van rescatar els dos tripulants de l’helicòpter AH-64 Apache a les 23.33 de dilluns després de la caiguda de l’aeronau, que patrullava sobre aigües regionals, va revelar el Centcom en un comunicat.Forces nord-americanes van rescatar els dos tripulants de l’helicòpter AH-64 Apache a les 19:33 hores de l’est dels Estats Units (23:33) de dilluns després de la caiguda de l’aeronau, que patrullava aigües regionals, va revelar el Centcom, amb seu a Florida, en un comunicat.
Els soldats van ser rescatats fora de perill unes dues hores després i es troben estables. La causa de l’incident, no obstant, està sota investigació. El Centcom no va aclarir si sospita que l’incident va derivar d’un atac o bé d’un accident."Els soldats van ser rescatats fora de perill en unes dues hores i estan en condició estable. La causa de l’incident està sota investigació", va afegir l’organisme militar en la nota informativa de tres paràgrafs. El Centcom no va aclarir si sospita que l’incident va derivar d’un atac o d’un accident.
També dilluns al golf d’Oman, l’Exèrcit nord-americà va disparar a un vaixell petrolier per violar el bloqueig de Washington a l’Iran, que des del 13 d’abril ha resultat en set vaixells inhabilitats i 134 de desviats, d’acord amb el Comando Central.
Els fets van tenir lloc enmig de les renovades tensions a la regió, després que l’Iran llancés diumenge i dilluns al matí onades de míssils contra Israel com a represàlia pels atacs ordenats pel primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, contra el Líban.
Les forces israelianes van respondre amb atacs contra diversos punts de la República Islàmica.Els fets passen enmig de les renovades tensions a la regió, on l’Iran va llançar diumenge a la nit i el matí de dilluns onades de míssils contra Israel com a represàlia pels atacs de l’Estat jueu contra el Líban, i les forces israelianes van respondre amb atacs contra diversos punts de la República Islàmica. Després de l’intercanvi d’atacs, les dues parts van anunciar el final dels atacs, ja que Trump va exigir a tots dos l’alto el foc per no fer perillar un acord amb Teheran per acabar amb la guerra.Després de l’intercanvi d’atacs, les dues parts van anunciar el final de les operacions militars, mentre el president dels Estats Units, Donald Trump,va trucar dilluns a tots dos a deixar de disparar "immediatament" al defensar que és a prop un acord amb Teheran per acabar amb la guerra.
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