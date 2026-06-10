Villarejo declara que li van demanar buscar els diners de Bárcenas
L’excomissari havia d’esbrinar si l’extresorer tenia informació de l’emèrit
Tono Calleja Flórez
El comissari jubilat José Manuel Villarejo va insistir en la seva segona jornada de declaració en el judici de Kitchen que el llavors director adjunt operatiu (DAO) de la Policia, Eugenio Pino, li va encarregar que busqués els diners que ocultava Luis Bárcenas i que determinés si l’extresorer del PP disposava d’informació sensible sobre altes institucions de l’Estat, en al·lusió al rei emèrit Joan Carles I.El comissari jubilat José Manuel Villarejo ha insistit en la seva segona jornada de declaració en el judici de Kitchen que el llavors director adjunt operatiu (DAO) de la Policia, Eugenio Pino, li va encarregar en el marc de les seves funcions com a "agent d’intel·ligència" que busqués els diners que ocultava Luis Bárcenas i que determinés si l’extresorer del PP disposava d’informació sensible sobre altes institucions de l’Estat, en al·lusió al rei emèrit Joan Carles I.
Precisament, en el cas del Monarca, Villarejo va afirmar que la cúpula d’Interior temia que Bárcenas vinculés els seus testaferros amb personalitats de l’Estat. "Deia tenir els mateixos testaferros i que tenia informació en el seu poder", va completar, amb referència al financer suís Arturo Fasana. Per això també va investigar el compte Soleado en la qual Fasana guardava diners del presumpte capitost de la Gürtel, Francisco Correa, al mateix temps que era el fiduciari de Joan Carles I. Villarejo en la seva declaració va explicar que va arribar a entrevistar-se amb l’empresari libanès Abdul Rahman el-Assir, a qui va vincular al comerç d’armament i al mateix Monarca.Per això també va investigar la coneguda com explica ‘Soleado’ en la qual Fasana guardava diners, entre d’altres, el presumpte capitost de la Gürtel, Francisco Correa, al mateix temps que era el fiduciari de Joan Carles I. Villarejo en la seva declaració també ha explicat que fins i tot va arribar a entrevistar-se amb l’empresari libanès Abdul Rahman El Assir, a qui ha vinculat al comerç d’armament i al mateix Monarca.
També va especificar que en una "nota d’intel·ligència" que va enviar als seus caps mirava de "trobar les proves que oculta Bárcenas" per posar-les "a disposició de l’autoritat judicial". "Dels 50 o 60 milions que tenia Bárcenas, a penes en va aportar la meitat i va dir que ho havia perdut a la borsa, i ens van encomanar trobar la resta de diners", va completar el comissari.També ha especificat que en una "nota d’Intel·ligència" que va enviar als seus caps especificava, va dir, que mirava de "trobar les proves que oculta Bárcenas", amb la finalitat de posar-les "a disposició de l’autoritat judicial". "Dels 50 o 60 milions que tenia Bárcenas, amb prou feines va aportar la meitat i va dir que l’havia perdut a la borsa, i ens van encomanar trobar la resta de diners", ha completat el comissari.
I fruit del suposat encàrrec d’Eugenio Pino, Villarejo va explicar que l’empresari rus Zakhar Kalashov, "un gàngster molt important de la Federació Russa, que tenia por de ser extradit a Geòrgia, a través d’un home de la seva confiança, Halit", va voler contactar amb ell per donar-li "una informació molt rellevant. Volia dir-me que ell havia tingut com a advocat Gómez de Liaño i que ell li pagava a l’estranger i que Bárcenas feia igual". El comissari va dubtar de la veracitat de la denúncia, "però calia confirmar" aquests fets.I fruit del suposat encàrrec d’Eugenio Pino, Villarejo ha explicat que l’empresari rus Zakhar Kalashov, "un gàngster molt important de la Federació Russa, que tenia por de ser extradit a Geòrgia, a través d’un home de la seva confiança, Halit", va voler contactar amb ell per donar "una informació molt rellevant. Volia dir-me que ell havia tingut com a advocat a Gómez de Liaño i que ell li pagava a l’estranger i que Bárcenas feia igual", ha dit el comissari, que ha dubtat sobre la veracitat de la denúncia, "però calia confirmar" aquests fets, ha completat.
Deu ministres de l’Interior
En el seu testimoni, Villarejo també va relatar que "només l’elit" dels diferents governs coneixia que ell actuava com a "agent d’intel·ligència", com va fer "amb 10 ministres de l’Interior" dels diferents governs del PP i del PSOE. Només "el ministre, el secretari d’Estat, el director [de la Policia] i el DAO" sabien que la seva feina consistia a "captació de fonts humanes", al mateix temps que "s’infiltrava" en vendes d’"armes o en qualsevol activitat".En el seu testimoni Villarejo també ha relatat que "només l’elit" dels diferents governs coneixien que ell actuava com a "agent d’intel·ligència", com va fer "amb 10 ministres de l’Interior" dels diferents governs del PP i del PSOE. En concret, només "el ministre, el secretari d’estat, el director [de la Policia] i el DAO" sabien que la seva feina consistia a "captació de fonts humanes", al mateix temps que s’"infiltrava" en vendes d’"armes o infiltrar-me en qualsevol activitat".
Per la seva banda, en la seva declaració, el comissari principal Marcelino Martín-Blas, que era cap d’Assumptes Interns durant la Kitchen, va negar qualsevol relació amb l’assetjament contra l’extresorer del PP.També ha declarat el comissari principal Marcelino Martín-Blas, que era cap d’Assumptes Interns durant la Kitchen, que ha negat qualsevol relació amb l’assetjament contra l’extresorer del PP.
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