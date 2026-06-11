AI denuncia "neteja ètnica" a Cisjordània
Andrea López-Tomàs
Amnistia Internacional (AI) va denunciar en un nou informe la neteja ètnica d’Israel contra les comunitats beduïnes i de pastors de Cisjordània.Entre la plana palestina, despunten restes de vides trencades. Als dos costats de la carretera que connecta el nord amb el sud de la Cisjordània ocupada, hi ha ruïnes de cases abandonades per la pressa d’una fugida per salvar la vida. La majoria, sinó totes, han sigut desvalisades. Algunes fins i tot calcinades. Entre la runa, s’intueix un precari corral o un cleda descompost. Aquests racons arrasats formen part del paisatge de desolació i desarrelament en què s’ha convertit l’Àrea C dels territoris ocupats palestins. Amnistia Internacional ha denunciat en un nou informe la neteja ètnica d’Israel contra les comunitats beduïnes i pasturats de Cisjordània. I, darrere d’aquesta realitat, hi ha molts responsables. La violència dels colons que expulsa famílies palestines de la seva terra originària se sosté, en part, des dels despatxos d’Europa, segons assenyala l’organització. "Tenim criminals de guerra caminant pels nostres carrers i no hi ha ningú que faci res sobre això", va denunciar Agnès Callamard, secretària general d’Amnistia Internacional, en una roda de premsa a Berlín. Des de la capital alemanya, va assenyalar el Govern d’aquest país com un dels culpables que aquesta "violència abjecta es perpetuï en completa impunitat".Darrere d’aquesta realitat, hi ha molts responsables. La violència dels colons que expulsa famílies palestines de la seva terra originària se sosté, en part, des dels despatxos d’Europa, segons l’organització. "Tenim criminals de guerra caminant pels nostres carrers i ningú està fent res sobre això", ha denunciat Agnès Callamard, secretària general d’Amnistia Internacional, en una roda de premsa aquest dimecres a Berlín. Des de la capital alemanya, ha assenyalat al Govern del país germànic com un dels culpables que aquesta "violència abjecta es perpetuï en completa impunitat".
La violència s’expressa de diverses formes: des dels robatoris dels ramats fins als focs provocats contra cases i mesquites, passant per les agressions contra pastors i el desarrelament d’arbres centenaris. Aquestes accions les duen a terme els colons que viuen a la Cisjordània ocupada, sovint emparats pels soldats israelians. Aquest règim de terror i violència té un resultat: l’expulsió dels palestins. "La neteja ètnica a la Cisjordània ocupada no és producte d’un grup d’extremistes, sinó que és imposada per l’Estat, és un projecte estatal", diu Callamard.
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