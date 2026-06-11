Un apunyalament desencadena la violència contra els immigrants a Belfast
L’atac protagonitzat per un sol·licitant d’asil provoca una onada d’aldarulls a la capital nord-irlandesa, encoratjats per l’extrema dreta
Lucas Font
Un tribunal de Belfast va ordenar ahir presó preventiva per al sol·licitant d’asil sudanès que va apunyalar un home dilluns passat en ple carrer. Hadi Alodid, de 30 anys, estarà sota custòdia legal almenys fins a la pròxima vista judicial, prevista per d’aquí a quatre setmanes. El jutge Stephen Keown va prendre la decisió després d’escoltar el testimoni d’una detectiu de la policia d’Irlanda del Nord, que va alertar del risc de fuga i de la possibilitat que l’agressor pugui causar més danys a la població. L’atac va provocar disturbis a la capital nord-irlandesa, encoratjats per l’extrema dreta, amb un saldo d’almenys tres detinguts.Un tribunal de Belfast ha ordenat presó preventiva per al sol·licitant d’asil sudanès que va apunyalar un home aquest dilluns en ple carrer. Hadi Alodid, de 30 anys, estarà sota custòdia legal almenys fins a la pròxima vista judicial, prevista per d’aquí a quatre setmanes. El jutge Stephen Keown ha pres la decisió aquest dimecres després d’escoltar el testimoni d’una detectiva de la policia d’Irlanda del Nord, que ha alertat del risc de fuga i de la possibilitat que l’agressor pugui causar més danys a la població. L’atac ha provocat disturbis a la capital nord-irlandesa, encoratjats per l’extrema dreta, amb un saldo d’almenys tres detinguts.
L’agent de policia va explicar davant el tribunal que la víctima, Stephen Ogilvie, va perdre l’ull esquerre i va patir ferides de gravetat al cap i a l’esquena. També va explicar que, després de la detenció, Alodid va amenaçar de mort el personal sanitari que l’atenia per les ferides a la mà, sofertes en el forcejament amb els agents. L’atacant està acusat d’intent d’homicidi, d’amenaçar el personal sanitari i de possessió d’una arma blanca.L’agent de policia ha explicat davant del tribunal que la víctima, Stephen Ogilvie, ha perdut l’ull esquerre i ha patit ferides de gravetat al cap i a l’esquena. També ha explicat que, després de la detenció, Alodid va amenaçar de mort el personal sanitari que l’atenia per les ferides a la mà, sofertes en el forcejament amb els agents. L’atacant està acusat d’intent d’homicidi, d’amenaçar el personal sanitari i de possessió d’arma blanca.
Les imatges de l’atac van llançar centenars de persones als carrers de Belfast i d’altres ciutats britàniques per protestar contra les polítiques d’asil. Diversos grups de joves encaputxats van cremar vehicles i contenidors, es van enfrontar a la policia i van atacar establiments regentats per immigrants. També van danyar almenys un habitatge d’una família de minoria ètnica.Les imatges de l’atac van llançar centenars de persones als carrers de Belfast i d’altres ciutats britàniques aquest dimarts per protestar contra les polítiques d’asil. Diversos grups de joves encaputxats van cremar vehicles i contenidors, es van enfrontar a la policia i van atacar establiments regentats per immigrants. També van danyar almenys una vivenda pertanyent a una família de minoria ètnica, mentre que d’altres van quedar consumides per les flames.
Condemna unànime
Els principals líders polítics van condemnar l’atac però van insistir que no permetran que els manifestants violents prenguin els carrers. "La gent està consternada per l’horrible atemptat perpetrat dilluns a la nit al nord de Belfast", va assegurar el primer ministre, Keir Starmer, en una intervenció al Parlament. "Però vull deixar clar que els actes de violència i els incendis que es van produir a continuació són totalment injustificables. Estem units en la nostra crida a la calma", va afegir.Els principals líders polítics han condemnat l’atac de dilluns però han insistit que no permetran que els manifestants violents prenguin els carrers. "La gent està, amb raó, consternada per l’horrible atemptat perpetrat dilluns a la nit al nord de Belfast", ha assegurat el primer ministre, Keir Starmer, en una intervenció aquest dimecres al Parlament. "Però vull deixar clar que els actes de violència i els incendis que es van produir a continuació són totalment injustificables. Estem units en la nostra crida a la calma", ha afegit.
A les paraules de Starmer s’hi van sumar les del jutge Keown, que va alertar que qualsevol persona involucrada en els aldarulls pot enfrontar-se a penes de presó. "Aquest missatge s’ha de transmetre alt i clar", va assegurar després de constatar que algunes figures públiques, com l’agitador d’extrema dreta Tommy Robinson i el magnat Elon Musk, van cridar a la violència i al bloqueig dels carrers. Les autoritats van reforçar la presència policial amb 200 agents addicionals davant la possibilitat que els disturbis es repeteixin.A les paraules de Starmer s’han afegit les del jutge Keown, que ha alertat que qualsevol persona involucrada en els aldarulls pot enfrontar-se a penes de presó. "Aquest missatge s’ha de transmetre alt i clar", ha assegurat després de constatar que algunes figures públiques, com l’agitador d’extrema dreta Tommy Robinson i el magnat Elon Musk, estan fent una crida a la violència i al bloqueig dels carrers. Les autoritats han reforçat la presència policial amb 200 agents addicionals davant la possibilitat que els disturbis es repeteixin aquest dimecres.
La família de la víctima va reclamar als manifestants que s’abstinguin de participar en nous aldarulls. "Comptem amb molts migrants que realitzen una contribució profundament valuosa al nostre país, fins i tot en el nostre sistema sanitari i en el sector hoteler, i en depenem perquè el nostre país funcioni. No volem que aquesta terrible tragèdia s’utilitzi per dividir la gent o per avivar l’hostilitat", van assenyalar en un comunicat enviat al diputat Phillip Brett, del Partit Unionista Democràtic (DUP).La família de la víctima ha rebutjat la violència i ha reclamat als manifestants que s’abstinguin de participar en nous aldarulls. "Comptem amb molts migrants que realitzen una contribució profundament valuosa al nostre país, fins i tot en el nostre sistema sanitari i en el sector hoteler, i en depenem perquè el nostre país funcioni. No volem que aquesta terrible tragèdia s’utilitzi per dividir la gent o avivar l’hostilitat", han assenyalat en un comunicat enviat al diputat Phillip Brett, del Partit Unionista Democràtic (DUP).
Alguns representants de la ultradreta, inclòs el partit Reform UK i el diputat Rupert Lowe, van criticar les polítiques d’acollida i van demanar explicacions sobre els motius pels quals Alodid va obtenir un permís de residència poc després d’entrar al Regne Unit a través de la frontera amb Irlanda el 2023. Quan es va concedir el permís, dos dels recents fitxatges de Reform UK, Suella Braverman i Robert Jenrick, ocupaven el càrrec de ministra de l’Interior i de secretari d’Estat d’Immigració, respectivament.Alguns representants de la ultradreta, inclòs el partit Reform UK i el diputat ultra Rupert Lowe, han criticat les polítiques d’acollida i han demanat explicacions sobre els motius pels quals Alodid va obtenir un permís de residència poc després d’entrar al Regne Unit a través de la frontera amb Irlanda el 2023. Tot i que, quan es va concedir el permís, dos dels recents fitxatges de Reform UK, Suella Braverman i Robert Jenrick, ocupaven el càrrec de ministra de l’Interior i de secretari d’Estat d’Immigració, respectivament.
L’entrada d’Alodid a Irlanda del Nord ha posat el focus sobre l’Àrea Comuna de Viatge (CTA), que permet la lliure circulació de persones entre els dos costats de la frontera. L’actual ministre per a Irlanda del Nord, Hilary Benn, va assegurar que, malgrat no existir una frontera física entre Irlanda i el Regne Unit, la policia britànica treballa de manera estreta amb les autoritats irlandeses per controlar el possible creuament de persones en situació irregular. Benn va confirmar que s’analitzen les "circumstàncies concretes del cas", però va recordar que "la culpa recau en la persona que ha sigut acusada i no en d’altres que, de manera legítima, poden reclamar asil" al paísL’entrada d’Alodid a Irlanda del Nord ha posat el focus sobre l’Àrea Comú de Viatge (CTA, en les sigles en anglès) que permet la lliure circulació de persones entre els dos costats de la frontera. L’actual ministre per a Irlanda del Nord, Hilary Benn, ha assegurat que, malgrat no existir una frontera física entre Irlanda i el Regne Unit, la policia britànica treballa de forma estreta amb les autoritats irlandeses per controlar el possible encreuament de persones en situació irregular. Benn ha confirmat que s’estan analitzant les "circumstàncies concretes d’aquest cas", però ha recordat que "la culpa recau en la persona que ha sigut acusada i no en d’altres que, de manera legítima, poden reclamar asil" al país.
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