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Bill Gates nega que sabés res sobre els crims d’Epstein

El multimilionari diu que el magnat li va fer xantatge amb informació de la seva vida privada

El multimilionari Bill Gates, ahir, abans de declarar. | KENT NISHIMURA / AFP

El multimilionari Bill Gates, ahir, abans de declarar. | KENT NISHIMURA / AFP

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El Periódico

Barcelona

L’empresari Bill Gates, cofundador de Microsoft, va declarar ahir a la comissió de supervisió de la Cambra de Representants nord-americana i va negar que sabés res dels crims comesos pel delinqüent sexual Jeffrey Epstein. A més, va dir que el magnat li va fer xantatge amb informació sobre la seva vida privada en benefici propi.

"Mai vaig presenciar ni vaig tenir cap indici que Epstein estigués involucrat en activitats delictives. Mai vaig anar a la seva illa, al seu ranxo ni a casa seva, a Florida. Mai he maltractat ningú. Si bé és possible que intentés entaular una relació personal, mai em va interessar ni vaig correspondre els seus sentiments", va dir. Gates va afirmar que va conèixer Epstein el 2011 a través de persones de confiança per la seva feina "filantròpic" i que el magnat li va assegurar que podia recaptar "milers de milions de dòlars per a la salut mundial de persones a qui prestava serveis fiscals i patrimonials".

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"Recordo que sabia que Epstein havia tingut problemes legals previs, però no vaig entendre la magnitud dels crims que havia comès", va afirmar Gates, que va apuntar que es va reunir diverses vegades amb Epstein per parlar de donacions i de captar interessats a fer contribucions significatives, si bé les converses no van arribar mai a bon port. A més, es va adonar que Epstein tenia informació delicada sobre la seva vida personal. "Va ser dolorós per a la meva família. [...] Epstein va utilitzar informació sobre les meves infidelitats, a més de moltes mentides, per pressionar-me que tornés a treballar amb ell. No va tenir èxit", va explicar.

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