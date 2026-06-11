La candidatura de Junts a Barcelona es disputa a Sarrià-Sant Gervasi
Els quatre candidats comparteixen districte, però presenten projectes diferents / Martí és el que té més experiència, després de 15 anys com a regidor
Carlota Camps
Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo, Jaume Alonso-Cuevillas i Glòria Freixa són veïns de la mateixa zona de Barcelona, el districte de Sarrià-Sant Gervasi. Es tracta de la federació més nombrosa del partit i aquella en què els postconvergents aconsegueixen habitualment els seus millors resultats. Però la coincidència no implica una uniformitat en els seus perfils ni en els seus projectes. Aquest és el currículum dels quatre aspirants que es disputaran les primàries el 21 de juny per ser l’alcaldable de Junts a la capital catalana per a les eleccions municipals del 2027 i les seves principals fortaleses i debilitats en aquesta carrera.
JORDI MARTÍ GALBIS.
La principal fortalesa de Martí és la seva experiència, ja que és regidor a l’Ajuntament des del 2011. Això suposa 15 anys recorrent la ciutat i coneixent a fons la militància, per la qual cosa, d’entrada, la seva posició de sortida és més avantatjosa que la de la resta de candidats. De fet, va ser el primer a aconseguir el 20% dels avals requerits per fer el pas. Així mateix, pot lluir un recolzament important: el de l’exalcalde Xavier Trias, que el va nomenar el seu successor quan va deixar el consistori el juliol del 2024.
La seva perseverança per liderar la candidatura, no obstant, té partidaris i detractors. Bona part de la formació que el considera "deslleial" i veu la seva proposta com un desafiament a l’expresident Carles Puigdemont, que mai el va abraçar com a candidat.
PILAR CALVO.
És més coneguda fora de Junts, gràcies a la seva trajectòria de periodista esportiva. Va pertànyer a la primera generació de dones que es van obrir pas en un àmbit molt masculinitzat: durant anys va formar part de l’equip de retransmissions de futbol de Joaquim Maria Puyal a Catalunya Ràdio i, més tard, va presentar diversos programes a TV3. Entre les seves fortaleses també es pot destacar el suport de Míriam Nogueras i la seva proximitat amb Puigdemont, que va anar a buscar-la el 2017 per ocupar un lloc simbòlic en la llista de Junts. A més, algunes fonts apunten que darrere de la seva candidatura hi ha l’adjunt a la presidència del partit, Albert Batet.
JAUME ALONSO-CUEVILLAS.
El fet d’haver sigut el primer advocat de Puigdemont, de qui va assumir la defensa jurídica el 2017, en ple procés, li va permetre donar-se a conèixer davant el gran públic. No obstant això, Cuevillas tampoc era llavors un absolut desconegut, ja que havia participat en algunes tertúlies televisives i, dins de l’àmbit de la justícia, havia ocupat diversos càrrecs, com per exemple els de degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, president del Consell de l’Advocacia Catalana o vicepresident del Consell General de l’Advocacia Espanyola. El seu currículum li ha permès conèixer els cercles de poder de la capital catalana.
No obstant, haver sigut el lletrat de Puigdemont no el converteix en el seu candidat. De fet, l’actual advocat de l’expresident, Gonzalo Boye, ha recolzat públicament Calvo. Cuevillas va formar part del cercle de confiança de l’expresidenta del Parlament i de la formació, Laura Borràs, per la qual cosa mai va tenir bona relació amb l’actual secretari general, Jordi Turull, i el seu entorn.
GlÒRIA FREIXA.
El perfil de Freixa pot propiciar que obtingui vots de diversos sectors. Va debutar en política després del referèndum de l’1-O el 2017, però havia militat a Convergència i és de les veus del partit que defensen la seva herència. No és menor el recolzament explícit que li han brindat alguns dels seus companys d’escó, com Salvador Vergés, un dirigent ben vist pels alcaldes i sectors més pragmàtics. També té al seu costat el diputat i expresident de la Cambra Joan Canadell. Manté una bona relació amb Turull, forma part de la direcció des del 2021 i ha sigut una de les figures més bel·ligerants contra Borràs i el seu entorn. És coneguda dins de la federació de Sarrià-Sant Gervasi, tot i que en aquest punt competeix amb Martí.
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