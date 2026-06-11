Denúncies d’assetjament laboral a Sumar frenen Lara Hernández
Ana Cabanillas
La crisi a Moviment Sumar fa trontollar un partit que encara no ha acabat de consolidar-se. La dimissió de la secretària d’Organització, Laura Moreno, va arribar acompanyada de crítiques cap a la coordinadora general, Lara Hernández, i va revelar l’existència d’una investigació interna oberta arran de sis denúncies per presumpte assetjament laboral de la dirigent. Una implosió que posa en perill els pròxims passos de la formació i sembra dubtes sobre la continuïtat de l’actual coordinadora, qüestionada per amplis sectors de l’organització.La crisi oberta en Moviment Sumar fa trontollar un partit que encara no ha acabat consolidar-se. La dimissió de la secretària d’Organització, Laura Moreno, va arribar acompanyada de crítiques cap a la coordinadora general, Lara Hernández, acusacions de frau, i va revelar l’existència d’una investigació interna oberta després de sis denúncies per presumpte assetjament laboral de la dirigent. Una implosió que posa en perill els pròxims passos de la formació i sembra dubtes sobre la continuïtat de l’actual coordinadora, qüestionada per amplis sectors de l’organització.
Si fins fa uns dies tothom donava per fet a Moviment Sumar que es postularia a la reelecció, la nova situació ha fet que en el seu entorn no donin la decisió per presa. Fonts pròximes a Hernández apunten que encara no ha pres una decisió i figures pròximes li estan recomanant fer un pas enrere. Aquesta tarda es reuneix l’executiva per convocar oficialment l’Assemblea, prevista per a l’11 de juliol, en què s’elegirà els nous coordinadors i on el sector crític empeny per tenir representacióSi fins fa uns dies tots donaven per fet en Moviment Sumar que es postularia a la reelecció, la nova situació ha portat que en el seu entorn no donin la decisió per presa. Fonts pròximes a Hernández apunten que encara no ha pres una decisió –"no està clar"– i figures pròximes li estan recomanant fer un pas enrere. Aquest dijous a la tarda es reuneix l’executiva per convocar oficialment l’Assemblea, prevista per a l’11 de juliol, on s’elegirà els nous coordinadors, i on el sector crític empeny per tenir representació.. nimpuls d’Hernández fa poc més d’un any va venir de la mateixa Yolanda Díaz, la seva principal valedora. Però el suport sembla haver perdut els seus efectes una vegada que Díaz va anunciar la seva renúncia a continuar liderant el projecte en els pròxims comicis i va fer un pas enrere en la política. La vicepresidenta segona ha optat per desentendre’s d’aquesta crisi, al no donar-se per al·ludida més enllà del que concerneix el Ministeri de Treball. Ara, el partit haurà de provar de tancar ferides sense referents ni lideratges clars.
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