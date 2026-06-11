Baròmetre de juny
Enquesta CIS: El PSOE cau 5 punts i el PP retalla distàncies després de la imputació de Zapatero i la trama de Leire Díez
La diferència entre socialistes i populars baixa d’11 a quatre punts l’últim mes i la preocupació per la corrupció puja més de nou punts
Jose Rico
El baròmetre de juny del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) reflecteix el primer gran cop a les expectatives electorals del PSOE després de la imputació a l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra i la reactivació de la investigació a l’anomenada ‘lampista’ del PSOE’ Leire Díez i a l’exsecretari d’Organització del partit Santos Cerdán per una suposada trama per intentar frenar les causes sobre els casos de corrupció que afecten el president Pedro Sánchez i entorn. Segons l’enquesta, Sánchez perd cinc punts respecte al maig i el PP puja dos punts, cosa que redueix l’avantatge dels socialistes, en només un mes, a 11 a quatre punts.
El sondeig manté al capdavant el PSOE amb el 31,3% dels vots, 4,9 punts menys que al maig, quan ja donava signes d’estancament malgrat que el baròmetre s’havia realitzat abans de la imputació de Zapatero. Els populars d’Alberto Núñez Feijóo encadenen la segona pujada consecutiva i es col·loquen amb el 27,1% dels sufragis, 2,2 punts més que a l’enquesta anterior. La recuperació del PP ha frenat Vox, que es deixa quatre dècimes l’últim mes i es queda amb el 15,8% de les paperetes. I també de forma directament proporcional, la forta caiguda socialista ha donat aire a Sumar després de diversos sondejos en retrocés: la coalició de Yolanda Díaz obtindria el 6,4%, set dècimes més que al maig.
Podem també esgarrapa tres dècimes i se situa en el 2,8%, mentre que S’ha acabat la festa baixa mig punt, fins a l’1,9%. ERC es deixa set dècimes i aconseguiria l’1,9% dels vots, i Junts guanya dues dècimes i arribaria a l’1%.
En sintonia amb aquestes estimacions, el baròmetre reflecteix que la desconfiança en Sánchez ha crescut bastant, ja que el 68% dels enquestats manifesta que el president del Govern li inspira «poca» o «cap» confiança, quan en l’anterior sondeig era el 63%. No obstant, són més els que desconfien de Feijóo, el 78,4%. El líder del PSOE continua sent el preferit com a president, però només per a un de cada quatre espanyols (25%), quan a l’anterior baròmetre ho era per al 29,4%. Feijóo és el favorit per al 13,4%, mentre que el líder de Vox, Santiago Abascal, per al 9,5%.
El que es manté un sondeig més és la tònica consolidada que cap dirigent polític aprova segons l’opinió dels ciutadans. Sánchez conserva el primer lloc amb una nota de 4,21, seguit de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz (4,05), de Feijóo (3,79) i d’Abascal (2,99).
Davant els escàndols que han esclatat l’últim mes, la preocupació per la corrupció i el frau s’ha incrementat 9,3 punts fins a situar-se com el quart problema del país, que ja inquieta el 18,4% dels espanyols. El primer problema continua sent la vivenda, que marca un nou rècord amb un 41,3%, seguida de la crisi econòmica, amb un 19,8%. La tercera plaça és de nou per a la immigració, amb idèntic resultat que al maig, un 18,9%.
Va ser el 19 de maig quan el jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama, que indaga en el presumpte ús irregular dels 53 milions d’euros que el Govern va concedir a l’aerolínia Plus Ultra en forma de rescat durant la pandèmia, va imputar Zapatero per presumpte delicte de tràfic d’influències i altres connexos com organització criminal. En concret, situa l’expresident com a líder d’una organització «jerarquitzada i estable» per obtenir beneficis de manera il·lícita, fent valer els seus contactes i els seus accés a alts càrrecs de l’Administració.
Una setmana després, el 27 de maig, la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil entrava a la seu del PSOE per obtenir documentació per ordre del jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz, sobre suposats pagaments del partit a la trama que buscava informació contra jutges, fiscals i membres de les Forces de Seguretat per la qual ja s’investigava Leire Díez als jutjats de Plaza de Castilla.
En paral·lel, Pedraz va imputar Cerdán, la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, i l’exvicepresident de la Junta d’Andalusia Gaspar Zarrías, i després, quan es va conèixer el sumari, van sortir a la llum les agendes de Díez, en les quals apareixen les sigles P. S., les seves reunions amb la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i les seves converses entre d’altres amb la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, a la qual informava de les seves gestions.
Aquests casos van fer que el líder del PP insistís en la reclamació d’eleccions i, fins i tot, va posar sobre la taula una possible moció de censura instrumental per comprovar la posició del PNB i Junts, els vots dels quals requeriria per fer fora Sánchez de la presidència del Govern. Però, tot i que aquests dos partits ja demanen que acabi la legislatura, tots dos van rebutjar un eventual recolzament al PP. Per la seva banda, des del Govern es denuncia l’existència d’una operació per tombar Sánchez, que ha respost anunciant que prepara el projecte de Pressupostos per al 2027.
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