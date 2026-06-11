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Guerra a l’Orient Mitjà

Els EUA i l’Iran tornen a embolicar-se en atacs creuats i deixen la treva en paper mullat

Teheran ha anunciat el tancament de l’estret d’Ormuz a tota mena d’embarcacions

Guerra de l’Iran, en directe: última hora de la situació a l’Orient Mitjà

L’Iran arriba amb un míssil a una base nord-americana a Kuwait

L’Iran arriba amb un míssil a una base nord-americana a Kuwait / -/Iranian Army Office via ZUMA P / DPA - Archivo

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Adrià Rocha Cutiller

Estambul

Els Estats Units i l’Iran han tornat a embolicar-se en atacs mutus , i han deoxat en paper mullat l’alto el foc firmat el 8 d’abril. Washington va reprendre els seus bombardejos contra l’Iran per segona nit consecutiva després de les advertències del president Donald Trump, que va acusar Teheran d’eludir-se del seu país al demorar-se a tancar un acord de pau. L’Iran va respondre amb atacs amb míssils i drons contra instal·lacions i bases nord-americanes a la regió, incloent objectius a Bahrain, Kuwait i Jordània. A més, Teheran va anunciar dijous el tancament de l’estret d’Ormuz a tota mena d’embarcacions.

Les forces del Comandament Central dels Estats Units (CENTCOM) van portar a terme nous atacs en legítima defensa contra múltiples objectius a l’Iran el 10 de juny, seguint les instruccions del comandant en cap», va indicar l’òrgan castrense en un comunicat. Concretament, el comandament nord-americà ha fet referència a atacs contra capacitats de vigilància militar, sistemes de comunicació i instal·lacions de defensa aèria iranianes «a tot el país».

Com a conseqüència dels atacs iranians, Kuwait va tancar temporalment el seu espai aeri per seguretat i posteriorment el va reobrir.

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El Quarter General Central de Jatam a l’Anbiya, un dels principals comandaments de l’Exèrcit de l’Iran,ha anunciat el «tancament» de l’estret d’Ormuz «a tota mena d’embarcacions», petroliers i vaixells mercants inclusivament, poc després que l’Exèrcit dels Estats Units llançada, per segona nit consecutiva, una onada d’atacs contra diferents punts de la República Islàmica. No obstant, els EUA han informat que, en contra del que proclamen les autoritats perses, l’estret marítim, clau al comerç mundial, continua obert.

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