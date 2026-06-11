El fabricant xinès de cotxes BYD nega el vincle amb l’Exèrcit
Adrián Foncillas
La multinacional xinesa BYD no té llaços amb l’Exèrcit i prendrà les mesures necessàries per defensar la seva reputació, van assegurar fonts del fabricant de cotxes elèctrics més gran del món després que Washington l’inclogués en la seva llista negra. El moviment de Donald Trump revela la fragilitat de la treva comercial pactada l’any passat a Corea del Sud i renovada a Pequín amb el seu homòleg xinès, Xi Jinping.La multinacional xinesa BYD no té llaços amb l’Exèrcit i prendrà les mesures necessàries per defensar la seva reputació, han dit fonts del fabricant de cotxes elèctrics més gran del món després que Washington l’inclogués en la seva llista negra. El moviment de Donald Trump, president nord-americà, revela la fragilitat de la treva comercial que va pactar l’any passat a Corea del Sud i va renovar el mes anterior a Pequín amb el seu homòleg xinès, Xi Jinping.
"Som una companyia privada i mai hem fet negocis amb el sector militar", va afirmar un responsable de l’empresa a preguntes d’EL PERIÓDICO a la seva seu de Shenzhen, a la província de Guangdong. Temps enrere, si els Estats Units castigaven una empresa xinesa, aquest abaixava el cap i esperava clemència futura. BYD ha promès batalla. "No és una companyia a la qual es pugui sacsejar", va dir la seva executiva internacional de més rang, Stella Li, a Londres. També va anunciar una "arma legal" que no va revelar."Som una companyia privada i mai hem fet negocis amb el sector militar", ha afirmat un responsable de l’empresa a preguntes d’EL PERIÓDICO a la seva seu de Shenzhen, a la província meridional i costanera de Guangdong. Les acusacions són una fal·làcia que perjudiquen els avenços de la companyia als Estats Units, ha continuat. Temps enrere, si els Estats Units castigaven una empresa xinesa, aquest baixava el cap i esperava clemència futura. BYD ha promès batalla. "No és una companyia a la qual es pugui sacsejar", ha dit la seva executiva internacional de més rang, Stella Li, a Londres. També ha anunciat una "arma legal" que no ha revelat.
Per davant de Tesla
El fabricant passa per moments delicats. La marca està solidificada al món i l’any passat va depassar Tesla com a líder global en vendes. La situació al seu país és més aspra. Les agressives polítiques de descomptes de tota la indústria xinesa han saturat el mercat nacional i retallat els marges de benefici. El Govern ha hagut d’actuar per frenar aquesta guerra de preus.
Les accions de BYD han caigut un 45% al parquet hongkonguès des del pic de l’any passat i un 33% en el de Shenzhen. Però Wang Chuanfu, el seu president, no intueix nuvolades sinó un horitzó radiant. En la junta d’accionistes de dimarts passat va anunciar que BYD serà el fabricant automobilístic més gran del món en un lustre. Wang confia en la segona generació de les seves bateries Blade per desencallar el coll d’ampollaEl fabricant passa per moments delicats. La marca està solidificada al món i l’any passat va depassar Tesla com a líder global en vendes. La situació al seu país és més aspra. Les agressives polítiques de descomptes de tota la indústria xinesa han saturat el mercat nacional i retallat els marges de benefici. El Govern ha hagut d’actuar per frenar aquesta guerra cruenta de preus que amenaça tot el sector. Les accions de BYD han caigut un 45% al parquet hongkonguès des del pic de l’any passat i un 33% en el de Shenzhen. Però Wang Chuanfu, el seu president, no intueix nuvolades sinó un horitzó radiant. En la junta d’accionistes d’aquest dimarts va anunciar que BYD serà el fabricant automobilístic més gran del món en un lustre. L’any passat va ser el sisè, amb 4,6 milions d’unitats venudes, molt lluny de les prop de 10 milions que es va apuntar el primer, la japonesa Toyota. Wang confia en la segona generació de les seves bateries Blade per desencallar el coll d’ampolla.
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