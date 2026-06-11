Feijóo i Sánchez se les tenen amb acusacions mútues de corrupció
El líder del PP vincula el president amb la "delinqüència d’Estat" i aquest li critica la seva "oposició tramposa" en un agre de cara a cara
Miguel Ángel Rodríguez
Pedro Sánchez feia tres setmanes que no se sotmetia al control del Congrés. Tres setmanes des de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero i en les quals s’ha conegut el cas Leire i la presumpta implicació del PSOE. Informacions a què es va aferrar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per acusar el president del Govern de "delinqüència d’Estat" i el va avisar que passarà a la història com a "inductor, finançador i beneficiat del cas de corrupció més greu de la democràcia". El cap de l’Executiu va respondre amb els casos de corrupció del PP i no va dubtar a titllar d’"oposició tramposa" l’actitud dels populars.Pedro Sánchez feia tres setmanes que no se sotmetia al control del Congrés. Tres setmanes des de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero i en les quals s’ha conegut el ‘cas Leire’ i la presumpta implicació del PSOE. Informacions a què s’ha aferrat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per acusar el president del Govern de "delinqüència d’Estat" i l’ha avisat que passarà a la història com a "inductor, finançador i beneficiat del cas de corrupció més greu de la democràcia". Unes paraules a les quals el cap de l’Executiu ha respost amb els casos de corrupció del PP i titllant d’"oposició enredaire" l’actitud dels populars.
"12 sumaris, 17 delictes i gairebé un centenar d’imputats i per tapar-ho tot ha arribat a practicar delinqüència d’Estat. No m’imaginava que vostè pogués arribar a aquest límit, però és evident que vostè no té límits", va arrencar Feijóo després de tres setmanes sense veure’s cara a cara amb Sánchez. A partir d’aquí, el president popular va llançar una llarga tirallonga d’acusacions, i va arribar a assumir que el cap de l’Executiu tenia a la seva disposició una "gestapillo", amb referència a l’exmilitant socialista Leire Díez, que presumptament investigava jutges per desactivar causes judicials."12 sumaris, 17 delictes i gairebé un centenar d’imputats i per tapar-ho tot ha arribat a practicar delinqüència d’Estat. [...] No m’imaginava que vostè pogués arribar a aquest límit, però és evident que vostè no té límits", ha arrencat Feijóo la seva intervenció després de tres setmanes sense veure’s cara a cara amb Sánchez. A partir d’allà, el president popular ha llançat una llarga tirallonga d’acusacions, arribant a assumir que el cap de l’Executiu tenia a la seva disposició una "gestapillo", amb referència a l’exmilitant socialista Leire Díez que presumptament investigava jutges per desactivar causes judicials.
Reclamació d’eleccions
A més, Feijóo va portar a col·lació les sigles "P. S.". que estaven escrites a les agendes de Leire Díez. "Senyor P. S., si ho sabia tot haurà de dimitir per corrupció i si no ho sabia haurà de dimitir per incompetent", li va etzibar abans de criticar que estigui "ignorant" els seus propis socis, alguns dels quals li han exigit eleccions. "¿Fins quan estirarà vostè aquesta porqueria abans de donar la paraula als espanyols?", li va qüestionar.A més, Feijóo ha portat a col·lació les sigles "P. S". que estaven escrites a les agendes de Leire Díez. "Senyor P. S. si ho sabia tot haurà de dimitir per corrupció i si no ho sabia haurà de dimitir per incompetent", li ha etzibat abans de criticar que estigui "ignorant" als seus propis socis, alguns dels quals li han exigit eleccions. "¿Fins quan estirar aquestes escombraries abans de donar la paraula als espanyols?", li ha qüestionat.
"Si vol jugar a les sigles, pregunti primer qui és M. Rajoy perquè ja està bé amb aquesta doble vara de mesurar, ja està bé de la seva obsessió personal amb mi i envers el meu Govern", li va respondre Sánchez en una intervenció en la qual va portar a col·lació els casos de corrupció del PP, esmentant fins i tot el narcotraficant Marcial Dorado, amb qui Feijóo té una foto en un iot."Si vol jugar a les sigles, pregunti primer qui és M. Rajoy perquè ja està bé amb aquesta doble vara de mesurar, ja està bé de la seva obsessió personal amb mi i envers el meu Govern", li ha respost Sánchez al llarg d’una intervenció en què a portar a col·lació els casos de corrupció del PP, citant fins i tot el narcotraficant Marcial Dorado, amb qui Feijóo té una foto en un iot.
Més enllà d’això, el president del Govern es va mantenir ferm en la seva posició de no convocar eleccions fins al 2027. "Si el problema no és que el poble no tingui veu, que la té, el problema és que vostè no té veu pròpia, vostè és la veu dels seus amos", li va replicar. Va acusar els populars de portar vuit anys fent una "oposició tramposa" i amb "maniobres" contra l’Executiu. Després de reivindicar diverses dades positives econòmiques, va assegurar que aquest és el "millor moment de la història democràtica" d’Espanya i que Feijóo és "el pitjor cap de l’oposició de la història de la democràcia".Però més enllà d’això, el president del Govern s’ha mantingut ferm en la seva posició, retirada en els últims mesos, de no convocar eleccions fins al 2027. "Si el problema no és que el poble no tingui veu, que la té, el problema és que vostè no té veu pròpia, vostè és la veu dels seus amos", li ha replicat. Ha sigut després quan ha acusat els populars de portar vuit anys fent una "oposició murriera" i amb "maniobres" contra l’Executiu. Així, després de reivindicar diverses dades positives econòmiques, ha acabat assegurant que aquest és el "millor moment de la història democràtica" d’Espanya i que Feijóo és "el pitjor cap de la història de la democràcia".
Sánchez va haver de fer front també a dos dels seus socis. Junts, un dels que es mostra més distant, i EH Bildu, un dels aliats més lleials. La portaveu dels postconvergents, Míriam Nogueras, li va retreure que l’Estat no pagui a Catalunya tots els diners que no s’han executat en anys anteriors, i va criticar el president de la Generalitat, Salvador Illa, per no reclamar aquesta quantitat. No obstant, ni va exigir eleccions ni va ser tan dura com en altres ocasions.Sánchez ha hagut de fer front també dos dels seus socis. Junts, un dels que es mostra més distant –ja des de fa mesos– sense arribar a trencar les relacions del tot, i EH Bildu, un dels aliats més lleials. La portaveu dels postconvergents Míriam Nogueras li ha retret que l’Estat no pagui a Catalunya tots els diners que no s’han executat en anys anteriors, criticant durament el president de la Generalitat, Salvador Illa, per no reclamar aquesta quantitat. No obstant, ni ha exigit eleccions ni ha sigut tan dura com en altres ocasions.
Més crítica amb la corrupció va ser la portaveu abertzale, Mertxe Aizpurúa, que va dir que el que s’està coneixent és "greu" i que li exigiran que depuri responsabilitats. "La corrupció, provingui d’on provingui, és un dels llasts més grans per a qualsevol societat". Es va mostrar prudent a l’assenyalar que hi ha una "operació" en marxa per acabar amb el Govern i que, per tant, no estan per donar per acabada la legislatura. Això sí, va demanar al president del Govern que acabi amb la "situació de paràlisi" legislativa. nMés crítica amb la corrupció ha sigut la portaveu abertzale, Mertxe Aizpurúa, que ha dit que el que s’està coneixent és "greu" i que li exigiran que depuri responsabilitats. "La corrupció, provingui d’on provingui, és un dels llasts més grans per a qualsevol societat". No obstant, s’ha mostrat prudent a l’assenyalar que hi ha una "operació" en marxa per acabar amb el Govern i que, per tant, ells no estan a donar per acabada la legislatura. Això sí, ha demanat al president del Govern que acabi amb la "situació de paràlisi" legislativa. "Si vol esgotar la legislatura, ha de demostrar per a què, l’ha de dotar d’un propòsit".
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