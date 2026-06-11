García Ortiz va ser informat que el seu número dos es va reunir amb Leire Díez
La fiscalia comunica al jutge que el llavors fiscal general va saber sobre trobades de dos membres del seu equip, Diego Villafañe i Beatriz López, amb la trama / La institució no va fer cap actuació
Tono Calleja Flórez
La Fiscalia General de l’Estat va informar ahir al jutge que investiga el cas Leire, Santiago Pedraz, que l’anterior fiscal general, Álvaro García Ortiz, va ser informat de fins a dues reunions que van mantenir el que va ser la seva mà dreta, el tinent fiscal de la Secretaria Tècnica, Diego Villafañe, i una altra membre del seu equip, Beatriz López Pesquera (avui a l’Audiència Nacional), amb integrants de la trama investigada per presumptament rebre pagaments del PSOE per sabotejar causes judicials.
Es tractava de l’advocat Jacobo Teijelo, que va acudir acompanyat de l’exmilitant socialista Leire Díez, malgrat que segons el ministeri públic ni aquestes trobades consten en el registre de visites ni tampoc es va portar a terme cap actuació com a conseqüència.
El magistrat de l’Audiència Nacional havia requerit a la institució avui dirigida per Teresa Peramato informació sobre les reunions que s’haguessin pogut produir a la seu de la Fiscalia General amb integrants de la presumpta trama, com són Leire Díez, els advocats Ismael Oliver i Jacobo Teijelo, l’empresari Javier Pérez Dolset i d’altres. També volia conèixer el nombre total de denúncies "formulades per Koldo García entre els mesos de gener a juny del 2025, i el tràmit que s’hi va donar".
En resposta a aquest requeriment, es va informar al titular de la plaça número 5 d’Instrucció del Tribunal Central de Instància que no hi ha registres de visites a la seu de la Fiscalia General, situada al carrer de Fortuny de Madrid, de cap de les persones assenyalades com a integrants d’aquest grup però que, "no obstant, en l’esperit de total col·laboració institucional i transparència que anima la Fiscalia General de l’Estat" s’informava de les dades aportades "pels fiscals concernits".
Així, segons Villafañe i Beatriz López no hi va haver cap reunió amb l’advocat del comissari jubilat José Manuel Villarejo (José García Cabrera), Pérez Dolset o Ismael Oliver, si bé el 6 de març del 2026 tots dos van mantenir una reunió amb Teijelo (advocat de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán) "en què aquest va informar de l’existència d’una sèrie de fets presumptament comesos per terceres persones que podrien tenir rellevància penal".
Una mica després, en una data no determinada de finals de març o principis d’abril del 2025, Villafañe es va tornar a reunir amb Teijelo i l’advocat "va informar de la seva voluntat d’interposar diverses denúncies en fiscalia relacionades amb aquells fets", que la nota emesa per la fiscalia no concreta.
"Companya de despatx"
Segons la informació que va ser feta pública per la Fiscalia General, l’advocat Teijelo va estar acompanyat en les dues reunions "d’una dona que va tenir una intervenció menor i va ser presentada com una companya de despatx del lletrat" i que seria identificada posteriorment per part dels mitjans de comunicació com Leire Díez.
En tot cas, des del ministeri públic es reconeix que el llavors fiscal general de l’Estat va ser informat a posteriori de les dues reunions amb Teijelo. Afegeixen que "cap dels dos fiscals va rebre cap indicació de qui en aquesta data era fiscal general de l’Estat i cap actuació es va portar a terme posteriorment per la fiscalia". La raó: que es va entendre pels fiscals que la narració efectuada per Teijelo "es limitava a contenir una sèrie d’al·legacions mancades de qualsevol tipus d’aliment probatori concret". D’altra banda, en els registres de la Secretaria Tècnica no hi ha cap denúncia formulada per l’esmentat advocat el 2025 i el 2026.
Quant a Leticia de la Hoz, l’advocada de l’exassessor ministerial Koldo García i avui imputada en el procediment, la Fiscalia General va informar Pedraz que va presentar una denúncia el 17 de setembre del 2025 contra el fiscal anticorrupció José Grinda, un dels objectius de la presumpta trama corrupta.
Aquesta denúncia, segons va informar la institució comandada per Peramato, va ser remesa a la Fiscalia Superior de la Comunitat Autònoma de Madrid i va ser arxivada "per no aportar-se cap indici que justifiqui la investigació dels fets denunciats més enllà de les seves meres afirmacions".
D’altra banda, EL PERIÓDICO va informar el 27 de març del 2025 que Koldo es va dirigir per escrit al fiscal general per demanar-li informació sobre l’acord que la Fiscalia Anticorrupció hauria assolit amb el comissionista Víctor d’Aldama, investigat també per l’Audiència Nacional i el Tribunal Suprem en el denominat cas Mascaretes. Segons la informació aportada per la fiscalia, aquest escrit no va ser l’únic. En van ser presentats un total de cinc en l’esmentat període, que van ser arxivats.
Almenys cinc cites
La relació de Leire Díez amb la Fiscalia General de l’Estat és, juntament amb els contactes amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, un dels aspectes més cridaners del ‘modus operandi’ de la trama que investiga el jutge Santiago Pedraz. La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil dona per acreditades «almenys» cinc reunions de Díez amb altres membres de la trama a la seu de la Fiscalia General de l’Estat.A la primera cita registrada a l’informe de l’UCO a què ha accedit EL PERIÓDICO assisteixen Jacobo Teijelo, advocat imputat en la causa, i la mateixa Díez. És aquesta última qui organitza la trobada. «Et cridaran de l’FGE. Hi aniré jo amb tu», li trasllada Díez al lletrat el 3 de març del 2025. La cita tindria lloc el 6 de març del 2025.L’informe esmenta una segona trobada que s’hauria produït el 4 d’abril del 2025 i que hauria tingut més importància que la primera, d’acord amb els missatges enviats per Díez. La reunió hauria donat els seus fruits, o així l’hi va traslladar Díez a l’excomissari José Manuel Villarejo i a l’expresident del FC Barcelona Sandro Rosell, dues figures amb què la trama es va reunir a la recerca d’informació comprometedora de jutges i fiscals.«Dijous vam estar a l’FGE. I hi tornem aquest dijous», deia Díez a Rosell, anunciant la tercera reunió a la seu del ministeri públic, que segons els plans s’hauria fet l’11 d’abril.Després d’aquestes tres reunions, l’UCO dona per acreditat que «almenys es podrien haver fet dues reunions més en aquest lloc», amb referència a la fiscalia. El 8 de maig del 2025, Díez va escriure a Teijelo que «cal demanar cita amb fiscalia», proposant el dilluns 12 de maig. Més endavant, el 20 de maig, Díez torna a dirigir-se a Teijelo perquè tramiti una nova cita.
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