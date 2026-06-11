El Govern aprovarà el sostre de despesa per als Pressupostos al juliol
Sánchez busca reprendre la iniciativa política davant el setge judicial i accelera el desbloqueig de lleis estrella abans de l’aturada estival
Iván Gil
El Govern va reactivar el compromís de presentar els Pressupostos Generals de l’Estat i estirar la legislatura, enmig de la tempesta judicial que assetja el PSOE. La intenció és donar una empenta als comptes públics del 2027 entre el juny i el juliol. A més de presentar el quadre macroeconòmic en el Consell de Ministres del 23 de juny, com va anunciar el vicepresident i ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, a mitjans de juliol es farà el mateix amb el sostre de despesa i el camí de dèficit, segons avancen fonts de la Moncloa.El Govern ha reactivat el compromís de presentar els Pressupostos Generals de l’Estat i, per tant, d’estirar la legislatura, enmig de la tempesta judicial que a prop el PSOE. Després de gairebé tres anys de legislatura sense fer aquest pas, la intenció ara és donar una empenta als comptes públics del 2027 entre els mesos de juny i juliol. Per a això, a més de presentar el quadro macroeconòmic en el Consell de Ministres del 23 de juny, com va anunciar aquest dimecres al Congrés el vicepresident i ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, a mitjans de juliol es farà el mateix amb l’anomenat sostre de despesa i el camí de dèficit, segons avancen fonts de la Moncloa.
Es tracta de reprendre la iniciativa política i cobrir l’agenda fins a l’aturada estival, quan són els tribunals els que marquen els ritmes. A l’Executiu volen guanyar temps a l’espera d’una treva vacacional que implica una pausa en els procediments judicials oberts. Els plans de la Moncloa passen per celebrar l’últim Consell de Ministres el 28 de juliol i no tornar a reunir-lo fins a l’1 de setembre.Es tracta així de reprendre la iniciativa política i cobrir l’agenda fins a l’aturada estival, quan són els tribunals els que estan marcant els ritmes. En l’Executiu volen guanyar temps a l’espera d’una treva vacacional que implica així mateix una pausa durant el mes d’agost en els procediments judicials oberts. Tant és així, que els plans de la Moncloa passen per celebrar l’últim Consell de Ministres el 28 de juliol i no tornar a reunir-lo fins a l’1 de setembre.
Cinc setmanes sense activitat
Es planteja una aturada de fins a cinc setmanes, que si es confirma seria la més llarga des que Sánchez va arribar a la Moncloa el 2018. En els últims tres anys no va arribar a les quatre setmanes, mentre que el 2018, el 2020 i el 2021 no van arribar a tres. L’excepció va ser el 2019, quan només van passar 13 dies sense que es reunís el Consell de Ministres.Es planteja una aturada de fins a cinc setmanes, que si es confirma seria el més llarg des que Pedro Sánchez va arribar a la Moncloa el 2018. En els últims tres anys no va arribar a les quatre setmanes, mentre que en els anys 2018, 2020 i 2021 no van arribar a tres setmanes. L’excepció va ser 2019, quan només van passar 13 dies sense que es reunís el Consell de Ministres.
Junt amb les fites per avançar en els Pressupostos que s’amuntegaran entre el juny i el juliol, els socialistes proven de llançar el missatge que continuen centrats a governar a través del desbloqueig de carpetes pendents. Destaca la llei que pretén prohibir l’accés a les xarxes socials als menors de 16 anys.Junt amb les fites per avançar en els Pressupostos que s’amuntegaran entre juny i juliol, els socialistes també proven de llançar el missatge que continuen centrats a governar a través del desbloqueig d’algunes de les carpetes pendents. Entre aquestes, destaca la llei amb què es pretén prohibir l’accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Fonts parlamentàries socialistes apunten a la intenció de reactivar la setmana vinent la ponència del projecte de llei de protecció digital als menors, que fa mesos que està encallada a la Comissió de Justícia. S’han transaccionat al voltant d’una vintena d’esmenes amb els socis parlamentaris per regular les plataformes digitals i posar límit als anomenats tecnooligarques. Fonts parlamentàries socialistes apunten a la intenció de reactivar la setmana vinent la ponència del projecte de llei de protecció digital als menors, que fa mesos que està encallada en la comissió de Justícia. Durant els últims dies s’han transaccionat al voltant d’una vintena d’esmenes amb els socis parlamentaris amb l’objectiu d’estendre un paquet legislatiu per regular les plataformes digitals i posar límit als denominats "tecnoligarques".
A la Moncloa es va donar ordre als ministeris perquè accelerin alguns dels projectes que tenen en cartera i poder portar-los a alguna de les set reunions del Consell de Ministres que resten fins al tancament del curs polític. n La Moncloa asseguren que la seva intenció és seguir els temps "normals" de la tramitació dels Pressupostos, per la qual cosa s’haurien d’emportar al Congrés abans que acabi el mes de setembre. S’obriria llavors un termini d’entre dues o quatre setmanes per presentar esmenes fins a la prova de foc de la votació de totalitat. Si prosperés una esmena de devolució, el projecte seria tombat pel Congrés.
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